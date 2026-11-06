Temno ve Sněmovně, pokus sesadit Okamuru a jednání o penzijním spoření

Šéfka poslanců ANO Taťána Malá prosadila, aby Sněmovna přednostně projednala plány zdravotních pojišťoven na rok 2026 a právě změny v doplňkovému penzijnímu spoření.
Mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. „Lepší penzijko bude znamenat prakticky okamžitou a citelnou pomoc pro čtyři miliony střadatelů, kteří si spoří ve třetím pilíři,“ řekla tento týden ministryně financí za ANO Alena Schillerová.
Díky lepšímu penzijku si průměrný Čech svoje úspory na důchod zvýší o celý milion korun v dnešních cenách. „Místo současných 600 tisíc korun bude mít za 35 let uspořeno 1 640 000 korun,“ uvedla ministryně financí.
Vláda navrhuje růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat. Návrh počítá i s koncem transformovaných fondů za deset let. Novinky mají začít platit od příštího roku.
Zákon sníží odváděné poplatky penzijním společnostem u většiny typů fondů. Zruší se u nich poplatek za výkonnost a pro poplatek za správu se stanovuje strop 0,5 procenta. Jedinou výjimkou jsou alternativní fondy, kde se pravidla poplatků nemění.
Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová označila za klíčové, aby lidé vstupovali do systému v co nejnižším věku.
Vyšší daňové zvýhodnění lidem do 36 let při splácení jejich hypotéky
K vládnímu návrhu změn v doplňkovém spoření předložili poslanci téměř pět desítek pozměňovacích návrhů.
Schillerová je podepsaná pod návrhem, který má přinést vyšší daňové zvýhodnění lidem do 36 let při splácení jejich hypotéky. Mohli by si ročně snížit daňový základ až o 50 tisíc korun navíc proti dosavadnímu limitu 150 tisíc korun.
Poslanec opoziční ODS Vojtěch Munzar připomněl, že v roce 2020 ministerstvo financí v čele se Schillerovou navrhovalo zcela zrušit odpočet úroků ze základu daně z příjmů. Vadí mu nastavené věkové omezení, podle něj by věkové omezení být v zákoně nemělo.
Ministryně si nemyslí, že je bitcoin vhodný na spoření na stáří
Michal Zuna a další opoziční poslanci navrhli, aby si lidé v rámci dlouhodobého investičního produktu mohli spořit nově také v bitcoinech. Návrh se týká jen této kryptoměny.
„Nemyslím si úplně,že je to vhodný produkt na stáří. Jsem konzervativní člověk,“ komentoval nápad spořit v bitcoinech Schillerová.
Piráti navrhují jednorázový příspěvek státu ke spoření na penzi. Jednou z podmínek by byl věk střadatele do 40 let. Navrhují i povinný příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření nebo dlouhodobý investiční produkt, který by dorovnal vlastní příspěvek zaměstnance do dvou procent jeho hrubé mzdy.
Lidovci chtějí zvýšit měsíční příspěvek státu o 50 korun za každé vyživované dítě. Návrhy opozice ale mají malou šanci na úspěch.
Sněmovna potemněla na půl hodiny, Kupka pak varoval, že hrozí další 4:36
Dolní komoru parlamentu předtím zasáhl výpadek elektřiny, který postihl část Prahy. Jednání muselo být přerušeno a přestaly fungovat také přístupové karty pro politiky, zaměstnance Sněmovny i novináře. V budově fungovalo pouze nouzové osvětlení. Výpadek trval přibližně půl hodiny.
„Stáhněte ten zákon, do té doby se ve Sněmovně normálně jednat nebude,“ řekl předtím v narážce na vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků předseda poslanců ODS Marek Benda.
Jeho kolega, šéf ODS Martin Kupka, zase ve Sněmovně varoval vládu před tím, aby se pokusila prosadit sektorovou daň pro banky.
„Hrozí dalších 4:36,“ tvrdil Kupka v narážce na projednávání rušení poplatků v prvním čtení a na hlasování v sobotu ráno ve 4:36.
Dramatická prohlášení politiků ODS přicházejí v době, kdy volební model agentury NMS ukázal, že občanští demokraté oslabili už na 10,5 procenta.
Opozice v pátek ani počtvrté neprosadila doplnění programu o návrh na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny. Zkusila to i v úterý, ve středu a ve čtvrtek.