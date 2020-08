Lidé kritizují rozhodnutí poslat hasiče do Bejrútu letadlem Smartwings. Do speciálu se nevešli, reaguje Hamáček

Praha Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) čelí na sociálních sítích kritice za rozhodnutí poslat do ničivým výbuchem zasaženého libanonského Bejrútu speciální tým českých hasičů letadlem Smartwings. Je mu vyčítáno, že místo služeb soukromého přepravce nevyužil armádní speciál.

„Řeší se, jestli jsem se ďábelským plánem nepokusil zachránit Smartwings sumou 1,5 milionu korun za let do Bejrútu,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček ve středu na svém Twitteru. Již na letišti ministr pronesl: „Předejdu některým dotazům, proč dopravujeme naše hasiče letadly Smartwings. Jednoduše za prvé proto, že Hasičský záchranný sbor má dlouhodobě se společností smlouvu, a za druhé jiná možnost nebyla.“



„V té smlouvě jsou nastavena přesná pravidla. My si pro to letadlo můžeme sáhnout okamžitě. Obecně všechny procedury pro odlet USAR (z anglického názvu Urban Search and Rescue) týmu jsou nastaveny předem. V momentě, kdy je potřeba, aby do pár hodin začal na místě operovat, tak všechny záležitosti ohledně rychlého výběru financí, zdravotních prohlídek, zkrátka všeho, jsou nasmlouvány dopředu, aby se šlo po předem nastavených prvcích,“ sdělila pro server Lidovky.cz Nicole Studená, tisková mluvčí generálního ředitelství HZS ČR.



ČR zareagovala jako jedna z prvních, poslala do Libanonu špičkový záchranářský tým v řádu hodin. Máme být na co hrdí. Ale řeší se, jestli jsem se ďábelským plánem nepokusil zachránit Smartwings sumou 1,5 mil. Kč za let do Bejrútu... #doteA319setonemohlovejit #casajepomala — Jan Hamáček (@jhamacek) August 5, 2020

Hasiči upozornili na to, že využití soukromého letadla k dopravě záchranného týmu je standardní postup. „HZS ČR požádal o přepravu USAR týmu standardní cestou Armádu ČR (hovor proběhl 5. srpna v 0:35 ráno). Požadavek zněl na přepravu 36 osob, psů a materiálu. Do slíbené doby Armáda ČR žádnou leteckou techniku nenabídla. HZS ČR proto využil nasmlouvané kapacity soukromého dopravce,“ uvedli hasiči na Twitteru.

Ministerstvo obrany uvedlo, že žádný požadavek na vypravení armádního speciálu neobdrželo. „Kdokoliv chce armádní speciál využít, v tomto případě by to bylo Ministerstvo vnitra ČR, tak musí oficálně zažádat se specifikací co, koho, kam a kdy chce převézt. Tento oficiální požadavek jsme nedostali na poskytnutí armádního speciálu do Libanonu, takže jsme to neřešili. Letadlo jako takové k dispozici je, pokud by požadavek přišel. Kdybychom jej dostali, byl by armádní speciál připraven v řádu několika hodin k cestě,“ uvedl na dotaz serveru Lidovky.cz Jan Pejšek, vedoucí tiskového odboru ministerstva obrany.

Hamáček ve středu před odletem záchranného týmu do Libanonu řekl, že zásadní pro poskytnutí účinné pomoci byla rychlost a že armádním letadlům CASA by trval let příliš dlouho. Uvedl také, že do vládních airbusů by se nevešla technika záchranářů. Smartwings podle něj za vypravení letadla dostanou 1,5 milionu korun, až tři čtvrtiny částky pak podle Hamáčka může zpětně proplatit Evropská unie.

„Nemáme žádný seznam, takže nevím, zda by se to do toho airbusu vešlo. K tomu bychom museli vidět soupis osob a materiálu. Jediné co můžu říct, je to, že airbus a boeing 737 jsou obdobně velké. Boeing je o trochu větší, ale rozdíl není zas takový. Nicméně nevím, co přesně do Libanonu vezli,“ uvedl Pejšek.



„Musíte to brát (rozlohu letadla, pozn. red.) na metry krychlové. Proto se také včera odlétalo později, protože oni to mají v těch kontejnerech. Hmotnostně by se tam vešly, ale logisticky prostě ne,“ doplnila Nicole Studená, tisková mluvčí generálního ředitelství HZS ČR.

Tým je od odpoledních hodin nasazen v sutinách. Pracujeme 500m od epicentra výbuchu poblíž sila.



Na místě probíhá ústřední koordinace prací. Nasazení je plánováno do setmění, cca 21 hodin.



Všichni členové týmu jsou v pořádku a situace je v rámci možností stabilní a bezpečná. pic.twitter.com/IETPfjIINj — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) August 6, 2020

Týmy USAR letěly pomáhat například do Moldavska, Namibie a Tádžikistánu v roce 2009, do Japonska v roce 2011, Jordánska (2012), do Nigérie a na Filipíny v roce 2013, Srbska (2014), Thajska (2018) či Gruzie (2019). Zde se jednalo o vyslání jednoho experta, kterému bylo zaplaceno místo v komerčním letu. Vyslání celého týmu se řešilo v letech 2003 a 2005 při misích do Íránu, Alžíru a Pákistánu. Tehdy využili hasiči letadel armády, neboť ta tehdy ještě disponovala velkými letadly typu Tupolev či Antonov.

Zlomový byl v tomto ohledu rok 2015 a mise do Nepálu, který zasáhlo zemětřesení. „Tenkrát jsme poprvé narychlo poptali soukromého dopravce. Požadavkem bylo, aby byli alespoň čeští. Oslovili jsme Travel Service (později implementován do Smartwings), České aerolinky a další. První, nejekonomičtější, nejrychlejší a nám nejvíc vyhovující byl právě ten Travel Service. Když se tam pak střídali lidé, tak jsme sáhli po armádním letounu, protože se nevezl materiál, tak jsme se vešli. Ta spolupráce tenkrát dobře zafungovala, tak se to tak nastavilo a už to tak zůstalo. Teď je to celkově podruhé,“ sdělila pro server Lidovky.cz Studená.

Kvůli využití letadel Smartwings čelí Hamáček kritice na sociálních sítích. Někteří jeho oponenti spojovali let s těmito aerolinkami s jejich dřívější neúspěšnou žádostí o mimořádnou vládní podporu kvůli epidemii koronaviru. Další kritizovali Hamáčka za to, že shazuje schopnosti českého vojenského letectva. Armáda se na Twitteru ohradila proti tvrzení, že nemá dostatečné přepravní kapacity.

Abych tu dnešní debatu ukončil, budeme velmi rádi, když @ArmadaTweetuje zajistí přepravu USAR týmu @hasici_cr po skončení jeho nasazení zpět do ČR. Předem děkujeme. — Jan Hamáček (@jhamacek) August 6, 2020

Hamáček na výtky reagoval kritikou českých vojenských letadel, když podotkl, že „máme místo armádního dopravního letectva létající technické muzeum“. „Abych tu dnešní debatu ukončil, budeme velmi rádi, když armáda zajistí přepravu USAR týmu hasičů po skončení jeho nasazení zpět do ČR. Předem děkujeme,“ uvedl ve čtvrtek odpoledne.