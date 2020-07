Lidé mají právo vědět, na co se připravit, říká Hamáček. Podle něj by Vojtěch měl vládě sdělit jasný plán

Praha Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) očekává, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vládě v pondělí představí plán opatření pro případ zvyšování počtu nakažených koronavirem. Uvedl to v diskusním pořadu Partie televize Prima.

Podle Hamáčka by lidé měli vědět, jaká opatření mohou očekávat, pokud se epidemie bude dál šířit. Hamáček také uvedl, že projekt chytré karantény pod ministerstvem zdravotnictví nefunguje tak, jak má. Jeho realizace by se proto mohla opět ujmout armáda.



„Očekávám, že (Vojtěch) na vládě představí nějaký český semafor, co se stane, pokud by se to zhoršovalo,“ uvedl Hamáček. Podle něj by opatření měla být předvídatelná a lidé by měli vědět, na co se mají připravit.



„Musíme v pondělí říci, jak dál, a přestat řešit, co kdo kde řekl,“ uvedl vicepremiér. Reagoval tak na výtky premiéra Andreje Babiše (ANO), že svým doporučením opět nosit roušky zasahoval do Vojtěchových kompetencí. Hamáček také kvůli potížím ministerstva zdravotnictví s realizací projektu takzvané chytré karantény naznačil, že by se mohla vrátit pod armádu.

„Armáda to zvládala, a pokud se ukáže, že to ministerstvo zdravotnictví není schopné garantovat, vrátíme to armádě,“ uvedl Hamáček. Podmínkou ale je, že Vojtěch bude muset „přiznat, že mu to nejde“, a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se zpět vzetím chytré karantény pod armádu bude souhlasit.