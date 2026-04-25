Zahrada Strakovy akademie se opět otevřela veřejnosti, Babiš láká na výstavu

  14:41aktualizováno  14:41
Zájemci mohou každou sobotu až do 28. října opět navštívit zahradu Strakovy akademie. Shlédnout v ní mohou i novou stálou venkovní expozici s názvem Cesta republiky, kterou v sobotu zahájil premiér Andrej Babiš.
Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra...

Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra Andreje Babiše. Zahrada u Strakovy akademie bude otevřena každou sobotu pro veřejnost. (25. dubna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra...
Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra...
Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra...
Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra...
11 fotografií

„Za našeho minulého působení jsme dokončili rekonstrukci této budovy a nechali jsme zrekonstruovat i tuto zahradu,“ řekl premiér. Dodal, že k návštěvě zahrady a nové výstavy, jejíž panely jsou symbolicky umístěny v lipové aleji, zve lidi z celé republiky.

„Výstava nabídne návštěvníkům ucelený a srozumitelný přehled moderních dějin v prostředí historické zahrady moderní interaktivní formou,“ uvedla vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha. Úřad podle ní připravuje i další aktivity, které o sobotách představí práci jednotlivých ministerstev. Na zahradě také vykvetou rostliny v barvách české trikolory, doplnila.

Výstava, jejíž obsah měl na starosti historik umění Jaroslav Sojka, sestává z několika digitálních panelů. Podle Sojky obsahově vychází z expozice v budově České národní banky a zahrnuje textové informace, obrazový materiál, nahrávky či interaktivní kvíz. Expozice je zaměřena pouze na období od vzniku první republiky, starším dějinám se nevěnuje. Je k dispozici v češtině a angličtině.

Tematické bloky výstavy se věnují první republice, válečným a poválečným letům, období Pražského jara a normalizace, sametové revoluci, vzniku samostatné České republiky i nejnovějším dějinám státu. Součástí expozice jsou také kapitoly věnované státním symbolům, významným osobnostem a historickým budovám úřadu vlády.

Úřad také plánuje pokračovat v sochařské galerii Cesta diplomacie, jejíž první a zatím jediná socha Lev s vlčicí od Adama Fejfara v zahradě přibyla v roce 2021 a další jsou v plánu. Zahrada sídla vlády se veřejnosti v sezoně otevírá několik let, loni se jí podle informací úřadu vlády prošlo 10 137 návštěvníků.

Zahrada na Kosárkově nábřeží je veřejnosti otevřena každou sobotu od 10:00 do 18:00, vstup je zdarma.

