Očkování se pro lidi od 16 do 29 let otevře v noci ze čtvrtka na pátek, oznámil Babiš

PRAHA Lidé ve věku od 16 do 29 let se budou moci k očkování proti covidu-19 hlásit od noci ze čtvrtka na pátek 4. června. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v neděli uvedl na twitteru. Podle něj jde o 1,485 milionu lidí. „Věřím, že i nejmladší projeví velký zájem,“ napsal Babiš. Ve věkové kategorii mezi 30 a 50 lety věku čeká nyní podle něj na první dávku 168 000 lidí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek avizoval, že v neděli padne rozhodnutí, zda se od úterý 1. června spustí registrace pro celou kategorii lidí od 16 let, nebo například pro skupinu lidí od 25 do 29 let. Dosud se očekávalo, že se od začátku června budou moci registrovat všichni lidé starší 16 let.