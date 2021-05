Lidé pod 60 let by neměli dostávat vakcíny J&J a AstraZeneca, navrhli čeští vakcinologové

PRAHA Očkování proti onemocnění covid-19 od společností AstraZeneca a Johnson & Johnson by v Česku měli dostávat pouze šedesátníci a starší. Na doporučení se ve čtvrtek shodla Česká vakcinologická společnost, řekl Českému rozhlasu-Radiožurnálu epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Doporučení podléhá schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a ministerstva zdravotnictví.

V Česku se proti novému koronaviru očkuje čtyřmi druhy látek, a to od firem Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna a Johnson & Johnson.



Členové vakcinologické společnosti podle Prymuly dlouho diskutovali o tom, že by věkové omezení pro vakcíny od AstraZeneky a Johnson & Johnson mělo být 50 let. „V závislosti na jednání se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který v podstatě jasně prosazoval hranici 60 let, a při posouzení všech aspektů, jsme se rozhodli, že budeme souhlasit s tímto návrhem,“ uvedl Prymula.



Pokud by doporučení akceptovalo ministerstvo zdravotnictví i lékový ústav, mohlo by se podle Prymuly začít uplatňovat prakticky okamžitě. Výjimku by ale měli lidé mladší 60 let, kteří už dostali první dávku očkování od AstraZeneky. „Dominantní doporučení je, aby se pokračovalo identickou vakcínou,“ dodal Prymula. Vakcína od společnosti Johnson & Johnson je jednodávková.



Věkového omezení pro očkování látkami od AstraZeneky a Johnson & Johnson se obávají praktičtí lékaři. Podle nich by to mohlo zkomplikovat vakcinaci v jejich ordinacích, protože látky od jiných výrobců k nim zatím téměř nesměřují.

Praktičtí lékaři podali ke čtvrtku 507 tisíc dávek vakcíny, v Česku se jich ve všech očkovacích centrech a ordinacích aplikovalo téměř 4,4 milionu. Většina z těch v ordinacích, přes 333 tisíc, byly k 16. květnu vakcíny od AstraZeneca. Vakcíny Moderna podali praktici 97 tisíc dávek, vakcíny Johnson & Johnson 22 tisíc. V lednu a únoru se do ordinací dostalo také 33 tisíc dávek od firem Pfizer a BioNTech.



Anglický úřad: Dvě dávky vakcíny AstraZeneca mají až 90procentní účinnost

Dvě dávky proticovidové vakcíny, kterou britsko-švédská firma AstraZeneca vyvinula ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, mají účinnost kolem 85 až 90 procent při zamezení vzniku příznaků nemoci covid-19. Oznámil to ve čtvrtek anglický úřad veřejného zdraví (PHE), který se opírá o analýzu dat o očkovaných v Británii.

Británii zasáhla covidová pandemie velmi tvrdě a země má jeden z největších počtů obětí koronaviru na světě. Zároveň ale ostrovní království patří k zemím s nejrychlejším očkováním, což vytvořilo velké množství dat o účinnosti vakcín.

Anglický úřad veřejného zdraví ve čtvrtek uvedl, že odhadovaná účinnost vakcíny AstraZeneca je 89 procent. U další hojně užívané očkovací látky firem Pfizer/BioNTech byla dříve účinnost odhadnuta na 90 procent.

„Tato nová datová analýza ukazuje na neuvěřitelný účinek, který mohou mít obě dávky vakcíny, přičemž druhá dávka vakcíny Oxford/AstraZeneca poskytuje ochranu až 90 procent,“ řekl ve čtvrtek britský vládní koordinátor pro očkování Nadhim Zahawi. PHE uvedl, že první analýza svého druhu týkající se účinnosti AstraZeneky ještě nebyla publikována v žádném odborném časopise.

Británie očkuje vakcínou Pfizer/BioNTech od prosince a očkovací látkou AstraZeneca od ledna. V dubnu začala používat také vakcínu americké společnosti Moderna. PHE upozornil, že u americké očkovací látky nepatrně klesá účinnost deset týdnů po podání první dávky. Británie přitom prodloužila interval mezi první a druhou dávkou na 12 týdnů, ale minulý týden ho zkrátila na osm týdnů u věkové skupiny nad 50 let.