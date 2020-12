Lidé s koronavirem by mohli dostat plný plat. Opatření má motivovat lidi, aby se nevyhýbali testům

Praha Pozitivní test na covid může být velmi špatnou zprávou pro rodinný rozpočet. I když je třeba pokladní ze supermarketu úplně bez příznaků, musí být doma s 18 tisíci korunami místo 30 tisíc, které má normálně na výplatní pásce.

Také proto se vláda obává, že se řada lidí může kvůli strachu o výdělek vyhýbat testům, které budou i pro veřejnost od 18. prosince zdarma. Nyní se pomocí rychlé antigenní metody přednostně hledá nákaza u učitelů.



„Chceme zajistit, aby lidé nebyli na testování škodní. V pondělí na vládě otevřeme otázku stoprocentní mzdové kompenzace pro ty, co zůstanou doma s covidem,“ řekl pro Lidovky.cz vicepremiér pro ekonomiku Karel Havlíček (za ANO).



Podle něj může opatření státní kasu odhadem vyjít na stovky milionů korun měsíčně, ale záviset bude samozřejmě na počtu nemocných. Ti, jimž test odhalil koronavirus, jsou v současné době doma na nemocenské se 60 procenty mzdy. Nově by dostali celý výdělek.



Záměr může být důležitý mimo jiné proto, že by se mohlo odhalit více případů v klíčové době, kdy počet nakažených koronavirem v Česku přestal klesat a zároveň se otevřely obchody či restaurace.

Na účty lidí by peníze putovaly z programu Antivirus, který primárně slouží pro nahrazování mzdy lidem ze zavřených nebo omezených provozů. Důležitá je v tomto případě podpora Jany Maláčové (ČSSD), která má jako ministryně práce a sociálních věcí tyto úhrady v gesci.

„Jsem pro, navrhovala jsem to už v říjnu. Je potřeba upravit zákoník práce a program Antivirus. Když bude politická vůle, záměr lze uskutečnit v řádu dnů,“ potvrdila pro Lidovky.cz s tím, že pomoc by platila, stejně jako všechny pandemické krizové zákony, po dobu platnosti mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.

Kabinet plánuje také motivovat firmy k testování zaměstnanců tím, že jim na to bude přispívat. Už dnes své lidi na vlastní náklady testuje Škoda Auto.



Testování zdarma od tohoto týdne začalo u učitelů, od 18. prosince budou následovat zájemci z řad veřejnosti. Ověřit přítomnost koronaviru si mohou lidé v různých zdravotnických zařízeních, kapacita podle resortu zdravotnictví vystačí asi pro 40 tisíc lidí denně.

Výhodou takzvaných antigenních testů je i rychlý výsledek – to ovšem může zároveň být pro řadu lidí psychologickou překážkou. Také proto ministři zvažují místo klasické nemocenské, která znamená jen 60 procent z průměrné mzdy daného zaměstnance, výplatu celého příjmu. I když připouštějí, že nejde o ideální řešení, protože lidé s jinými nemocemi na tom budou stále stejně.

„Tohle by byla speciální kategorie. Je to samozřejmě trochu nesystémová věc, ale s ohledem na to, že jsme ve zcela specifické době, by to mohlo lidi uklidnit. Když zůstanou s covidem doma, nebudou mít o 40 procent nižší mzdu,“ popsal pro Lidovky.cz vicepremiér pro ekonomiku Karel Havlíček (za ANO). Podle něj se tato „investice“ vyplatí, protože státu výhledově může uspořit například peníze za zdravotní péči, protože více nakažených zůstane doma.



Předseda opoziční ODS Petr Fiala řekl, že může obtížně komentovat plán, který zatím neviděl. „Připadá mi to ale podivné. Stát by měl raději zajistit více možností dobrovolného testování, posílit kapacity, starat se o zajištění možnosti dobrovolného očkování. A věnovat se přesvědčování veřejnosti, ze očkování je cesta, jak covid porazit,“ řekl Fiala pro Lidovky.cz.

Motivaci k dobrovolnému testování chystá vláda i pro firmy – některé už své zaměstnance takto prověřují. V důsledku toho se jim daří zachytávat pozitivní případy a nákaza se v podniku šíří mnohem obtížněji. „Chceme firmy motivovat tím, že jim budeme část peněz za testy – teď nechci říkat jakou – proplácet,“ dodal ministr Havlíček.