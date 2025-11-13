Lidé se loučí s kardinálem Dukou. Vzdávají mu hold u otevřené rakve

Lidé Dukovi vzdávají úctu v kostele Všech svatých na Jiřském náměstí Pražského hradu, který se nachází mezi královským palácem a Ústavem šlechtičen.
Kardinál Dominik Duka, emeritní arcibiskup pražský, zemřel nad ránem v úterý 4. listopadu 2025. Letos v říjnu podstoupil akutní operaci, po propuštění do domácí péče byl ale zanedlouho ve vážném stavu znovu hospitalizován. Post pražského arcibiskupa a českého metropolity zastávala v letech 2010 až 2022.
Rekviem a pohřební obřady se budou konat v katedrále sv. Víta v sobotu od 11:00 hodin. Hlavním celebrantem a kazatelem bude pražský arcibiskup Jan Graubner.
Při zádušní mši svaté zazní Requiem b-moll, Op. 89 Antonína Dvořáka, v podání Akademie klasické hudby, úryvek z Bible přednese Jiří Strach. Svého přítele a spolurodáka z Hradce Králové uctí skladbou houslista Jaroslav Svěcený. Do liturgie budou podle mluvčího arcibiskupství zapojeni i další přátelé a blízcí zesnulého. Pohřeb bude přenášet Česká televize.
Být pohřben v katedrále sv. Víta je mimořádné privilegium, kterého se za posledních desetiletí dostalo jen pražským arcibiskupům. Na jaře v roce 2017 byl v katedrále pohřben Dukův předchůdce na arcibiskupském stolci, kardinál Miloslav Vlk. Spočinul v prostoru chrámové kaple zvané Nová arcibiskupská, která byla vybudována až s dostavbou katedrály před zhruba sto lety. Tam pravděpodobně bude pohřben i Duka.
Duka byl jediným žijícím českým kardinálem, členem sboru nejvyšších hodnostářů katolické církve jmenovaných papežem, kteří mají právo papeže volit.
Kondolenční kniha je k dispozici od úterý 4. listopadu v recepci arcibiskupského paláce.