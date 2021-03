Lidé se odhlašují z termínů očkování, nechtějí vakcínu AstraZeneca. Lékaři se snaží obavy mírnit

Praha Šestasedmdesátiletá Věra z Prahy jde v příštím týdnu na očkování proti covidu do Nemocnice Na Bulovce. Je šťastná, že má konečně termín, zároveň doufá, že nedostane vakcínu AstraZeneca. Britsko-švédské sérum na sebe opět strhlo nepříjemnou pozornost, když se začaly objevovat zprávy o tom, že by mohlo způsobovat krevní sraženiny.

Ačkoli se AstraZeneky včera zastala i Evropská léková agentura (EMA), Češi mají z látky obavy. „Od pondělí se setkáváme s tím, že někteří pacienti skutečně sérum odmítají a raději se odhlašují z termínu s tím, že počkají na jinou vakcínu,“ řekl pro Lidovky.cz předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Zároveň uvedl, že se pacientům snaží pochybnosti rozmluvit a debatovat s nimi. „Já osobně vakcíně věřím. Stejně jako ostatní lékaři čekám na vyjádření EMA, do té doby je potřeba pokračovat v očkování,“ prohlásil Šonka.

EMA finální stanovisko vydá ve čtvrtek. Podle úterního vyjádření šéfky agentury Emer Cookeové ale nic nenaznačuje, že by vakcína způsobovala krvácení či krevní sraženiny. Zároveň ujistila občany sedmadvacítky, že experti z lékové agentury pečlivě prověřují jednotlivé případy nežádoucích účinků.



„Jsme přesvědčeni, že výhody AstraZeneky převažují nad rizikem. V Evropské unii denně umírají tisíce lidí na covid-19,“ řekla Cookeová.



Obavy z vakcíny mírní i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ten informoval, že v Česku doposud eviduje jedenáct úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti covidu. Ani jedno nebylo způsobeno krevní sraženinou.

„Nadále platí, že se neprokázalo, že je očkování v Česku potřeba přerušit,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

Řada evropských zemí se ale raději rozhodla dočasně pozastavit očkování AstraZenekou. Mezi nimi třeba Německo, Itálie či Francie. Čekají na zítřejší verdikt Evropské lékové agentury. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) k tomu zatím není důvod, protože nebyla potvrzena souvislost mezi podáním vakcíny a vznikem sraženiny. Za jeho názorem stojí i premiér Andrej Babiš (ANO). „On je hematolog, takže je odborník. Řekl mi, že v tom nevidí problém, to je jeho stanovisko, já nejsem doktor,“ řekl pro Lidovky.cz Babiš.

S postupem ministerstva souhlasí i většina hejtmanů. „K pozastavení nevidím důvod a myslím si, že ani nikdo z hejtmanů v jiných krajích. Probírali jsme to na včerejší videokonferenci,“ řekla pro Lidovky.cz hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Dodala, že očkování AstraZenekou v jejím kraji probíhá úspěšně. „Jednoznačně je to cesta, jak zabránit covidovým úmrtím a těžkým stavům v nemocnicích,“ pokračovala.

Podobně se pro Lidovky.cz vyjádřili i hejtmani Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) či Zlínského Radim Holiš (ANO). „U nás v kraji vakcínou od AstraZeneky očkují praktici, lidé jim důvěřují a oni je o bezpečnosti očkovacích látek mohou poučit přímo v ordinaci,“ uvedl Grolich. Podle Holiše pozitiva séra převažují nad možnými negativy.

Nicméně není to poprvé, kdy AstraZeneca musí bránit svou očkovací látku. Vakcínu provázejí trable od začátku, kdy se objevovaly pochybnosti o její účinnosti u starších lidí, mnohé země ji seniorům nejprve ani neaplikovaly.

„Má skutečně špatnou pověst. V našem kraji se stává, že se lidé raději odhlašují od praktických lékařů, protože vědí, že očkují AstrouZenecou. Přehlásí se do očkovacího centra, kde se podává Pfizer či Moderna,“ řekl pro Lidovky.cz hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD). I on uvedl, že jeho kraj bude postupovat podle doporučení ministerstva zdravotnictví.



Podle Netolického je obrovský zájem o vakcínu Pfizer. Ostatně to dokazuje i nejnovější průzkum společnosti Median: 75 procent Čechů by si přálo mít možnost vybrat si vakcínu, 40 procent by zvolilo Pfizer. Nutno podotknout, že sběr dat probíhal ještě před vznikem „nové kauzy“ kolem AstraZeneky, preference Pfizeru by nyní mohly ještě stoupnout.

„Pokud pacient AstraZeneku odmítá, snažíme se s ním komunikovat a vysvětlit mu to. Samozřejmě má na to ale právo. Pak přichází na řadu další objednaný,“ vysvětlil šéf praktiků Šonka. Své pacienty ale upozorňuje na to, že v případě odmítnutí na ně může přijít řada až v polovině dubna. Vakcín je totiž v Česku stále nedostatek. Podle Šonky je připraveno očkovat asi 4000 praktiků, reálně tak činí ve svých ordinacích stovky z nich.