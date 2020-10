Lidé v karanténě už mohou volit senátory z auta. V každém okrese je jedno drive-in stanoviště

Lidé, kteří jsou v nařízené karanténě kvůli koronaviru, mohou ve středu rozhodovat o budoucích senátorech z auta. Mají možnost ve finále letošních senátních voleb hlasovat jako první. Od 07:00 do 15:00 pro ně jsou připraveny volební drive-in stanoviště, stejně jako před týdnem.

Stanovišť jsou čtyři desítky, jedno pro každý okres, kde se do sobotního odpoledne bude hlasovat o obměně třetiny horní komory. Šanci hlasovat z auta mají také ti voliči s koronavirem, kteří mají lékařem či hygienikem nařízenou karanténu od minulé středy.



Voliči v karanténě, kteří budou chtít hlasovat doma, by měli do čtvrtečních 20:00 požádat krajský úřad o hlasování do speciální přenosné volební schránky. Ve čtvrtek a v pátek bude možné volit v sociálních zařízeních, která budou kvůli koronaviru uzavřena a budou patřit bydlištěm do některého z 26 senátních obvodů, kde se zkraje víkendu bude hlasovat.

Před týdnem možnost volit senátory využily desítky až stovky lidí s koronavirem v karanténě. Nejmenší zájem byl na Rychnovsku, kde jich hlasovalo jen 16. Naopak největší byl v Praze 1, kde se senátních voleb zúčastnilo 139 lidí v karanténě.