Lidé z financí už mě mohli mít plné zuby, říká Hnilička. Covidové programy pro sport se prý stále ladí

S příchodem epidemie covidu spadla na šéfa Národní sportovní agentury (NSA) Milana Hniličku role stěžejního sportovního ambasadora. „Například na resortu financí už mě možná měli plné zuby,“ líčí v rozhovoru pro Lidovky.cz

Lidovky.cz: Vaše původní zadání znělo: shánět pro sport co nejvíc peněz ze státní kasy a přerozdělit je. Teď místo toho musíte bojovat o existenci sportu jako takového. Jak jste se tomu přizpůsobil?

To ukáže až čas. Každopádně je to pro nás všechny křest ohněm. Stále ladíme správné nastavení třeba covidových programů, jež pochopitelně vznikaly narychlo. Umožnily nám však skrze úspěšnost proplacení žádostí i počtu žadatelů zhodnotit, jak si vedeme.

Další kapitolou je jednání s resortem zdravotnictví, což je občas hodně složité. Sport je totiž nezměrně široké prostředí – od kuželek přes plavání, lyžování až po hokej či fotbal. Takže operovat počtem sportovců na sportovišti coby hlavním kritériem pro povolení či nepovolení činnosti kvůli riziku šíření koronaviru zkrátka nejde.