Lidé zasažení katastrofou by se neměli bát požádat o pomoc a podporu, říká psycholog

PRAHA Lidé by si na fyzické i psychické zotavení z šoku měli nechat čas, na odborníka se obrátit, až když problémy přetrvávají déle. První pomocnou ruku můžou podat blízcí.

Jak člověk zareaguje na krizovou situaci, je individuální. Záleží přitom na mnoha faktorech – na zdravotním stavu, sociální podpoře v rodině a u přátel, na osobnosti a především na konkrétní situaci. Je přirozené, že nad situací, kdy se lidé setkají s tornádem a musí odklízet škody, jen tak nemávnou rukou.



„Normální je akutní stresové reagování, které trvá v nejbližších hodinách a dnech, lidé se pak postupně zotavují. Běžné jsou zpočátku potíže se spánkem, přetrvávající pocit ohrožení, smutek, vtíravé vzpomínky,“ sdělil Štěpán Vymětal, psycholog mimořádných událostí a krizového řízení.

Zasažení lidé by se neměli bát říct si o pomoc a podporu. Blízcí by měli být empatičtí a naslouchat, pokud s nimi bude zasažený o katastrofě chtít mluvit.

Odbornou pomoc je třeba vyhledat až tehdy, když obtíže ani po delší době neustupují. Lidé, které neštěstí zasáhlo, by si měli nechat čas na fyzické i psychické zotavení, rozhodně by na sebe neměli spěchat. „Je potřeba dbát na základní potřeby – jídlo, tekutiny, dostatek spánku. V akutní fázi nejvíce lidem pomáhá být v bezpečném prostředí, být v kontaktu s blízkými, komunikovat, zůstat aktivní, mít přiměřené informace, dočasně omezit vystavení se médiím,“ radí Vymětal.

V oblasti zasažené tornádem organizují psychologickou pomoc odborníci podle takzvaného typového plánu. Celou akci řídí psycholog z hasičských záchranných sborů, který koordinuje další psychology a interventy od policie, hasičů, armády, ale i z ministerstva zdravotnictví. Na místě pomáhají i neziskové organizace zaměřující se na humanitární pomoc.

Živelní katastrofa na jihu Moravy zasáhla celou společnost, což také dokazuje obrovská vůle pomoct od lidí, kteří se organizují volně na sociálních sítích. V různých facebookových skupinách se třeba domlouvají, že přijedou pomáhat přímo na místo. Podle Vymětala by ale na vlastní pěst nikam jezdit neměli. Mohli by totiž nakonec napáchat více škody než užitku.

„Nejvíce zasažené oblasti jsou sice nyní uzavřené, ale problémem je, že by mohli blokovat příjezdové cesty hasičům a zdravotníkům a ztěžovat tak záchranné a likvidační práce. Pokud by se snažili dostat do oblasti jinou cestou, mohli by být sami vystaveni zvýšenému riziku úrazu nestabilními troskami,“ vysvětlil.

Dobrovolníci by se spíš měli ozvat nějaké neziskové organizaci, která je může lépe koordinovat a navíc rozložit pomoc v čase. Pár dní po události chce pomáhat téměř každý, počet dobrovolníků je enormní, málokdo však vydrží dlouhodobě.

„Lidé, kteří chtějí pomoci, by se neměli nechat odradit tím, že mohou být v tuto chvíli odmítnuti. Pomoc lépe rozložená v čase je nejvíce potřeba, čili nabízet ji i za dva týdny, za měsíc. Je také možné, že po začátku dovolených se nabídky sníží. Mnoho lidí může pomoci ihned tím, že podpoří některou ze sbírek finančními prostředky,“ radí Vymětal.

Různé rady, jak sobě nebo svým blízkým pomoci, lidé najdou na webu www.opatruj.se, který se zaměřuje na podporu duševního zdraví. Přibude na něm i záložka zaměřená přímo na aktuální katastrofu.