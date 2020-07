Na konci karantény se už nedělají testy, lidé jsou považováni za neinfekční. Vir přežívá nejvýše 10 dní

Praha Lidem na konci nařízené karantény a pacientům bez příznaků po dvoutýdenní izolaci se už nebudou dělat testy PCR. Budou považováni za neinfekční. Podle zjištění totiž vir u většiny lidí přežívá osm až deset dnů. V tiskové zprávě o tom v pátek informovalo ministerstvo zdravotnictví. Upravilo tak pravidla testování. Změněný postup i úhrady platí podle resortu od 8. července.

Pravidla testování při ukončení karantény a po dvoutýdenní izolaci pacientů upravila klinická skupina při ministerstvu zdravotnictví podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.

Vycházela i z dostupných dat a z poznatků z Česka. Podle epidemiologa Romana Chlíbka se ukázalo, že koronavirus je na sliznici většiny pacientů životaschopný osm až deset dnů. Testy jsou sice opakovaně pozitivní, zachycují ale mrtvý vir. „Pacient není infekční pro své okolí a nemusí být izolován po celou dobu, kdy je pozitivní,“ uvedl Chlíbek.



U nakažených, kde testy vir opakovaně prokazují, se bude nově dělat kultivace. Když bude výsledek negativní a lidé nebudou mít příznaky, budou považováni za neinfekční. U pacientů bez příznaků se po 14 dnech ukončí jejich izolace bez PCR testu. Testovat se nebudou muset ale ani nemocní, kteří obtíže měli. Pokud byli v izolaci minimálně 14 dní a v posledních nejméně čtyřech dnech se u nich už žádné příznaky neobjevily, ukončí se jejich karanténa bez PCR testu.

Mění se i testování lidí, kteří byli s nakaženým víc v kontaktu. Budou muset jít do karantény a test by se jim měl provést do pěti dnů poté, co s nemocným strávili čas. Když bude výsledek negativní, znovu se vyšetření zopakuje čtrnáctý den od setkání s infikovaným. Pokud se nákaza nepotvrdí, izolace se ukončí. Kdyby byl první test po kontaktu s infekčním člověkem pozitivní, zůstali by testovaní v dvoutýdenní izolaci a léčili by se. Kdyby pak byli bez příznaků, test PCR by se jim už po dvou týdnech nedělal.

Nová pravidla testování a jeho úhrad dostali hygienici či lékaři. Změny platí od 8. července, uvedlo ministerstvo.

Test PCR zjišťuje genetickou informaci viru v ribonukleové kyselině (RNA). Podle údajů ministerstva zdravotnictví se v Česku v posledních dnech provádí denně od 4 000 do 5 000 testů, o víkendu a svátcích pak zhruba kolem 1 500. Od 15. května platí nařízení resortu zdravotnictví, které stanovuje maximální cenu za PCR test pro samoplátce. Činí 1674 korun. Další peníze se účtují za odběr. Částka se tak pohybuje nad 2 000 korun.