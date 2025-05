Soud zprostil obžaloby trojici viněnou z pašování kokainu v krabicích od banánů

Žalobkyně Ivona Horská se proti verdiktu na místě odvolala.

Muži vinu od počátku odmítají. V případě odsouzení by jim hrozil až osmnáctiletý trest vězení. Gashiho soud pouze uznal vinným z nedovoleného ozbrojování a uložil mu peněžitý trest ve výši 100 tisíc korun.

„Soud dospěl k závěru, že ten skutek rozhodně nebyl prokázán,“ prohlásila předsedkyně senátu Jarmila Pavlátová. Z obžaloby podle ní nebylo zřejmé, co klade státní zástupkyně trojici za vinu. Nebyl v ní konkrétní popis, co přesně měli muži spáchat, kdy, kde a jakým způsobem se měli drogové činnosti dopouštět. „Jediné konkrétní tvrzení, že se mělo pašovat 300 kilogramů kokainu, zase nemělo oporu v důkazech,“ uvedla Pavlátová.

Muži si po vyslechnutí verdiktu v soudní síni sundali elektronické náramky, které nosili od propuštění z vazby letos v lednu. „Vůbec mi to nevadilo, ale to přestřihnutí znamená hodně,“ řekl novinářům Hrubý. S verdiktem je spokojený, rodině poděkoval za podporu. Podle Gashiho obhájce Petra Slepičky bylo možné zprošťující rozsudek očekávat a jeho klient s ním je spokojen. Neodvolal se ani proti peněžitému trestu za držení zbraně. „V kontextu toho, že bylo navrhováno 12 až 14 let odnětí svobody, tak ten trest je samozřejmě akceptovatelný,“ uvedl Slepička.

Hrubý dodal, že se do situace, kdy byli trestně stíhaní, dostali s oběma obžalovanými proto, že se pohybovali ve špatném prostředí. Soudkyně zmínila jejich schůzky s lidmi z drogového prostředí. Muži se také podle Slepičky chlubili velkou akcí. „Pánové si zřejmě dali o drink, někteří tedy o lajnu navíc, a pak jim to povídalo a nemělo to s realitou nic společného,“ uvedl advokát.

Horská pouze uvedla, že se stává, že má soud odlišný názor než obžaloba. Rozhodnutí vzhledem k průběhu soudu očekávala.

Obžaloba tvrdila, že Gashi řídil a koordinoval chod organizované skupiny, která obchodovala s drogami a působila v Česku, Německu a státech Jižní Ameriky. Někdejší vedoucí úseku ovoce a zelenina ve společnosti Lidl podle státní zástupkyně zajistil dopravu krabic s kokainem přes jím vybranou přepravní společnost a sledování zásilky. Hrubý zprostředkovával kontakty a propojení jednotlivých členů skupiny a poskytoval jim prostory pro konspirativní schůzky.

Dodávku, kvůli níž stojí před soudem, zorganizovala trojice podle obžaloby mezi listopadem 2021 a srpnem 2022. Obsahovala minimálně 300 kilogramů drog. Kokain byl uložen do papírových krabic s banány, které měly zajistit krytí. Lodí se drogy dostaly do Hamburku a odtud do dalších evropských zemí.