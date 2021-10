Ve Svitavách se už těšili na nový supermarket. Německá centrála Lidlu ale prodej českému řetezci zatrhla

Nové prodejny potravin se Lidl z konkurenčních důvodů bojí, a proto kontrakt spadl pod stůl.

„Omlouváme se za podání mylné informace o využití budovy bývalého Lidlu na ulici Kapitána Jaroše. Ačkoliv jsme od vedení společnosti Astur & Qanto měli potvrzenou informaci, že se občané Svitav mohou v této budově těšit na novou prodejnu Qanto, bohužel k této skutečnosti nedojde,“ uvedla mluvčí Svitav Kateřina Kotasová.

Vedení českého obchodního řetězce mělo podle radnice o obchodní prostory velký zájem.

„Zastoupení českého Lidlu na jednáních sice přislíbilo, že svoji bývalou prodejnu prodá českému obchodnímu řetězci, ovšem centrála v Německu z konkurenčních důvodů nakonec rozhodla o prodeji budovy společnosti Hecht Motors,“ dodala Kotasová k obchodníkovi se specializací na zahradu.

„Přepokládaný termín otevření je naplánován na polovinu listopadu 2021,“ upřesnil Marek Lomič, klíčový manažer sítě prodejen Hecht.

Místní neskrývají rozhořčení. Velké obchodní řetězce s potravinami se totiž zkoncentrovaly k výpadovce na Olomouc.

„Místo řízku strunu do sekačky“

„Když bydlíte v městské části Svitavy-Lány, je to pro pěší do obyčejného obchodu pěkná štreka. Lidl byl i stěžejní pro projíždějící. Vše se teď centralizovalo ke kruhovému objezdu a kolem třetí až čtvrté hodiny odpoledne je to teda pěkný peklo,“ reagoval na zprávu na sociálních sítích Petr Hlouš.

Zklamaná je i pisatelka podepsaná jako Ivana Netolická. „Ano velice mě to zklamalo. K čemu nám bude Hecht, když potraviny potřebujeme každý den a techniku jednou za rok. Hlavně, že všechny supermarkety jsou na jednom místě.“

Pro někoho nepříznivou zprávu se někteří pisatelé snažili i odlehčit vtipem. „Obyvatelé Čtyřiceti Lanů nebudou jíst řízek s kaší, ale strunu do sekačky s granulovaným hnojivem,“ napsal třeba Karel Strnad.

Lidé ve čtvrti s největší základní školou ve Svitavách o obchod s potravinami však úplně nepřišli. K nákupům mohou využít prodejnu maloobchodní sítě Hruška.