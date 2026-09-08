O mimořádnou schůzi před takovým hlasováním musí požádat minimálně padesát poslanců. Pětice opozičních stran jich má 92.
Lídr ODS Martin Kupka už řekl, že ODS, která má 27 poslanců, své hlasy k vyvolání mimořádné schůze k povalení vlády přidá.
„Návrh schodku rozpočtu je v rozporu s tím, k čemu se zavázali ve svém programovém prohlášení,“ vyčetl Kupka vládě.
„Vypadá to, že se Andrej Babiš rozhodl podřídit zájmy státu Agrofertu,“ kritizoval také premiéra a předsedu ANO. Předpokládá, že hlasování podpoří všechny opoziční strany.
„Tato vláda nemá naši důvěru, nikdy neměla. Pokud z toho něco budou mít čeští občané, my to podpoříme,“ řekl šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Nechal tak otevřené, zda se ke snaze lidovců Piráti přidají.
„Radíme se o tom už od minulého týdne,“ řekla místopředsedkyně STAN a šéfka poslaneckého klubu Michaela Šebelová.
Sami lidovci mají šestnáct poslanců, bez součinnosti alespoň některé z dalších stran schůze s hlasováním o nedůvěře Babišově vládě nebude.
Grolich řekl, že chce dát příležitost i poslancům nespokojeným ve vládní koalici s tím, jak vzniká návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 389 miliard korun.
S výší navrženého schodku dávají najevo nespokojenost jak Motoristé sobě, tak hnutí SPD.
Grolich, se kterým na tiskovou konferenci lidovců přišel celý poslanecký klub, ale řekl, že spor může být jen hraný. V takovém případě by opozice neměla ani teoretickou šanci povalit vládu ANO, SPD a Motoristů sobě, která se opírá o většinu 108 z 200 stran ve Sněmovně.
Hlasování by mělo být podle Grolicha do konce měsíce. Tedy ještě před volbami
K hlasování o nedůvěře vládě by se podle Grolicha mimořádná schůze Sněmovny měla uskutečnit do konce září. Tedy ještě před komunálními a senátními volbami.
Prvnímu a neúspěšnému opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vláda ANO, SPD a Motoristů odolala počátkem února.
Podnětem k vyvolání mimořádné schůze byl konflikt mezi Motoristy sobě a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hlasování o se uskutečnilo dvacátý den potom, co získala Babišova vláda důvěru.
Z dosavadních 21 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl za celou dobu samostatné České republiky jen jeden.
V roce 2009 Sněmovna vyjádřila nedůvěru kabinet premiéra za ODS Mirka Topolánka.
Tiskové konference stran před schůzí Sněmovny