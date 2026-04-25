Lidovci odmítli převedení financování ČT pod rozpočet i fašizující rétoriku

  12:44aktualizováno  13:02
Lidovci na sjezdu odmítli snahu vlády Andreje Babiše převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet, protože takový krok podle nich umožní vytvářet na veřejnoprávní média politický tlak. „Jako lidovci stojíme za nezávislostí ČT a Českého rozhlasu a budeme bránit jakýmkoli snahám o jejích destabilizaci,“ usnesli se lidovci na závěr sjezdu.

Jan Grolich na první tiskové konferenci po svém zvolení do čela strany na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě. (24. dubna 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Navrhl to a prosadil nový místopředseda strany František Talíř, který je i předsedou výboru pro mediální záležitosti Sněmovny.

Od zrušení koncesionářských poplatků se distancuje i nový šéf strany Jan Grolich. „Samozřejmě jsem proti všemu, co teď navrhuje vláda,“ řekl iDNES.cz Grolich.

Na sociální síti X dokonce před pár dny Grolich umístil video, kde vysvěluje, proč jsou nutné obstrukce ve Sněmovně.

Lidovci se také distancovali od výroků Turka o parazitech a deratizaci

Sjezd KDU-ČSL se také návrh Pavla Mareše distancoval od výroků vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka, že že na ministerstvech je mnoho levicových a jiných „parazitů“ a že je třeba je „deratizovat“.

„Pro lidovce jako stranu s historickou pamětí je absolutně nepřijatelné vyjadřování s fašizující rétorikou,“ konstatoval sjezd KDU-ČSL.

Turek se v sobotu v debatě na Nově omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech. Turek tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizoval i premiér Andrej Babiš, mluvil o aktivistech, ne o úřednících.

Na oslavě XTV mluvil vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Turek o ministerstvech, které mají pod palcem Motoristé sobě. Tedy zahraničí, životním prostředí, kultuře a útlém ministerstvu sportu.

„Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ řekl Turek a sál mu aplaudoval. Na jeho slova poukázal deník Blesk. „Myslím si, že deratizování parazitů nám jde poměrně dobře,“ tvrdil Turek.

V debatě na Nově v sobotu potvrdil, že tyto výroky řekl. Řekl, že měl na mysli aktivisty a jeho výrok byl dezinterpretován. „Všem úředníkům ministerstev se omlouvám, pokud se jich to dotklo,“ řekl.

