Lidovci odmítli převedení financování ČT pod rozpočet i fašizující rétoriku

Navrhl to a prosadil nový místopředseda strany František Talíř, který je i předsedou výboru pro mediální záležitosti Sněmovny.
Od zrušení koncesionářských poplatků se distancuje i nový šéf strany Jan Grolich. „Samozřejmě jsem proti všemu, co teď navrhuje vláda,“ řekl iDNES.cz Grolich.
Na sociální síti X dokonce před pár dny Grolich umístil video, kde vysvěluje, proč jsou nutné obstrukce ve Sněmovně.
Lidovci se také distancovali od výroků Turka o parazitech a deratizaci
Sjezd KDU-ČSL se také návrh Pavla Mareše distancoval od výroků vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka, že že na ministerstvech je mnoho levicových a jiných „parazitů“ a že je třeba je „deratizovat“.
„Pro lidovce jako stranu s historickou pamětí je absolutně nepřijatelné vyjadřování s fašizující rétorikou,“ konstatoval sjezd KDU-ČSL.
Turek se v sobotu v debatě na Nově omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech. Turek tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizoval i premiér Andrej Babiš, mluvil o aktivistech, ne o úřednících.
Na oslavě XTV mluvil vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Turek o ministerstvech, které mají pod palcem Motoristé sobě. Tedy zahraničí, životním prostředí, kultuře a útlém ministerstvu sportu.
„Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ řekl Turek a sál mu aplaudoval. Na jeho slova poukázal deník Blesk. „Myslím si, že deratizování parazitů nám jde poměrně dobře,“ tvrdil Turek.
V debatě na Nově v sobotu potvrdil, že tyto výroky řekl. Řekl, že měl na mysli aktivisty a jeho výrok byl dezinterpretován. „Všem úředníkům ministerstev se omlouvám, pokud se jich to dotklo,“ řekl.