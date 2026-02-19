Mobil by bylo možné využít jako učební pomůcku, pokud o tom rozhodne učitel. Výjimku by měly tvořit také zdravotní důvody žáka.
Zákon zároveň počítá s ponecháním silné autonomie školám. Ředitelé by měli pravomoc nastavit konkrétní pravidla podle místních podmínek, a to včetně používání mobilů o přestávkách.
„Nezakazujeme technologie, dáváme školám oporu chránit prostor pro učení a soustředění,“ uvedl místopředseda KDU-ČSL Václav Pláteník, jeden z předkladatelů návrhu. Podle jeho stranického kolegy Jiřího Vojáčka jsou školy často v nejistotě a čelí sporům s rodiči.
Proč hranice deseti let?
Proč vlastně skupina poslanců KDU-ČSL navrhuje stanovit hranici právě na deseti letech?
„V tomto vývojovém období se zásadním způsobem formují schopnost soustředění, pracovní návyky i sociální interakce. Nadměrná nebo nekontrolovaná přítomnost mobilních telefonů či jiných elektronických zařízení může v tomto věku negativně ovlivňovat rozvoj dětí. Zároveň zpravidla nedisponují dostatečnou mírou seberegulace ani kritického myšlení, aby byly schopny technologii užívat přiměřeně a bezpečně,“ uvedli poslanci v odůvodnění návrhu.
Účinnost změny školského zákona lidovci navrhují od 1. července. Školy by tak podle nich měly dostatek času připravit se na nová pravidla ještě před začátkem dalšího školního roku.
Slabinou návrhu je, že jej předkládá opoziční strana se šestnácti poslanci. Pokud vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě nebude chtít, nemusí vůbec umožnit jeho projednání ve Sněmovně. Omezení mobilů ve školách ale slibuje i vláda. „Závislost na mobilech a sociálních sítích do škol nepatří; přestávky mají děti trávit aktivně a v reálném světě,“ uvádí programové prohlášení kabinetu Andreje Babiše.
„Není to jen o zákazu. Je to zároveň o tom poskytnout dětem smysluplné vyžití o přestávkách. Bavíme se o omezení mobilních telefonů především během přestávek a o rozumném využívání technologií ve výuce,“ uvedl ministr Plaga letos v lednu v Bratislavě.
Babiš i Pavel mluví o omezení sociálních sítí
Premiér Andrej Babiš před několika dny na sociálních sítích uvedl, že podporuje zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších 15 let po vzoru Francie. Podle něj někteří experti upozorňují na jejich škodlivý dopad. „My musíme ochránit naše děti,“ řekl. Podobné opatření zavedla v prosinci jako první Austrálie, minulý měsíc jej schválili také francouzští poslanci.
K omezení se přiklání i prezident Petr Pavel, který to uvedl tento týden při diskusi s Pražany. „Musím říci, že se k tomu kloním taky,“ reagoval na dotaz týkající se možného zákazu.
Podle něj mohou sociální sítě u dětí, kterým chybí zkušenosti a kontext pro hodnocení obsahu, výrazně zkreslovat vnímání reality a vést k negativním společenským dopadům.