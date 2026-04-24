Lidovci zvolí nové vedení, vzkřísit je má regionální hvězda, hejtman Grolich

Sjezd lidovců začal v 10 hodin hymnou Českou republiky a Ódou na radost, neoficiální hymnou Evropské unie.
Bohuslav Niemiec, šéf moravskoslezské krajské organizace, poslanec a náměstek primátora v Havířově přivítal všechny „v kraji Davida Pastrňáka a třineckých Ocelářů“.
Pastrňák, místní rodák, je momentálně nejlepší český hokejista, který hraje NHL v Boston Bruins. Třinečtí Oceláři o titul v české hokejové extralize
Na sjezdu bylo na začátku 237 delegátů s platnými mandáty. Kritici návrhu nových stanov KDU-ČSL se je neúspěšně pokusili vyřadit ze sjezdu, nebo jejich úpravu předřadit volbě vedení.
Výborný končí, aby otevřel prostor pro změny
Ve funkci předsedy KDU-ČSL skončí exministr zemědělství Marek Výborný, který už v lednu oznámil, že nebude post obhajovat, aby otevřel prostor pro změny, které přinesou svěžejší vítr do KDU-ČSL.
„Připomenu jednu věc, když jsme připravovali sjezd v roce 2024, byl jsem to já, kdo asi nejvíce přesvědčoval Jana Grolicha, zda by nechtěl kandidovat do vedení KDU-ČSL, případně se stát jejím předsedou,“ řekl Výborný.
Ve stejný den oznámil kandidaturu na šéfa strany Grolich. „Nevybral jsem si lehčí cestu. Moji spolupracovníci říkali, ať si založím vlastní hnutí. Já chci ale lidovcům přivést příštího ministra financí a musí se změnit celá opoziční práce. Chápu, že je to velice těžké, ale ve Sněmovně se vede velké vyřizování osobních účtů vedoucích k honu po lajcích. Chci to změnit a vést věcně,“ uvedl Grolich.
Delegáti dvoudenního sjezdu v ostravském hotelu Clarion v pátek zvolí i další členy vedení KDU-ČSL. O post prvního místopředsedy se hlásí noví poslanci – místopředseda rozpočtového výboru a poslanec za Vysočinu Benjamin Činčila a jihočeský poslanec, předseda výboru pro mediální záležitosti František Talíř. Bratranec jeho otce Jaromír Talíř byl dříve ministrem kultury za KDU-ČSL.
Talíř má nominaci i na post řadového místopředsedy. Kandidují i dosavadní místopředsedkyně a poslankyně Monika Brzesková, která byla pod svým dívčím jménem Žídková Miss České republiky 1995 a Miss Europe 1995, dosavadní místopředseda Václav Pláteník či exministr a bývalý šéf lidovců Marian Jurečka.
Grolich bude kandidovat i do Senátu
Velký favorit na nového šéfa KDU-ČSL Jan Grolich a předseda STAN Vít Rakušan před pár dny v Brně zahájili společnou letošní kampaň obou stran pro komunální volby. Teprve se uvidí, zda půjde jen o spolupráci v Brně, či o větší spolupráci. Sám Grolich bude na podzim usilovat o senátorské křeslo v obvodu Vyškov.
Pod vedením Marka Výborného kandidovala KDU-ČSL loni na podzim do Sněmovny s ODS a TOP 09 v koalici SPOLU. Ta ale prohrála volby s hnutím ANO Andreje Babiše a všechny tři stran skončily v opozici. Poslanecký klub KDU-ČSL má nyní 16 členů a průzkumy jí přisuzují podporu 2,5 procenta voličů, což by straně k úspěchu nestačilo, kdyby kandidovala do Sněmovny sama.
Hlavní úkol, který má předpokládaný nový šéf křesťanských demokratů Jan Grolich, je tedy jasný. Pokropit preference KDU-ČSL živou vodou.