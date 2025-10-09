Předseda ANO Babiš vyjednává o svém příštím kabinetu s Motoristy a SPD. O postupu pravidelně informuje prezidenta Petra Pavla. Prezidentův poradce Petr Kolář začátkem tohoto týdne v rozhovoru pro Novinky.cz ale naznačil, že složení nové vlády nemusí být vůbec tak jisté, jak to vypadá.
„Nejsem prognostik, ale na politické scéně by mohly nastat různé pohyby. Už jsem zaznamenal některé výkřiky z nitra ODS, jsou tu i lidovci, kteří oproti svým třem procentům podpory mají ve Sněmovně šestnáct mandátů,“ řekl Kolář.
„Nepředjímal bych, jaká bude vláda, může se to ještě vyvinout velmi překvapivým a zajímavým způsobem,“ dodal Kolář. Zároveň prezident Petr Pavel na Babiše ve čtvrtek apeloval, že vznik vlády nelze uspěchat a je důležité, aby Česko zůstalo pevně zakotveno v EU a NATO.
Spekulacím, že by lidovci mohli opustit koalici SPOLU a jít do vlády s Babišem, nahrává i to, že ve vládě s hnutím ANO už jednou byli mezi lety 2014 až 2017.
Předseda KDU-ČSL Marek Výborný ale tentokrát takovou variantu striktně odmítá. „Vylučuji to,“ napsal Výborný redakci iDNES.cz.
Spolupráci nikdo nechce, zní od lidovců
Tento názor sdílí i nově zvolení poslanci. „Uvnitř strany fakt neslyším, že by to někdo chtěl,“ potvrdil sněmovní nováček Benjamin Činčila. Babiš podle něj není férový člověk. Strana navíc nechce dopadnout jako SOCDEM, která s ANO vládla dvě volební období. Babišovo hnutí jí vysálo voliče a strana teď podruhé skončila mimo Sněmovnu.
„Kdokoliv začal spolupracovat s Andrejem Babišem, toho Babiš spolknul. On má v hnutí ANO rozhodující slovo, viděli jsme to při řešení důchodů. Byli jsme u pana prezidenta, jeho lidi tam odkývali, že máme pravdu, že vzhledem k demografii by se měl měnit důchodový věk. Vyšli jsme ven, oni dostali od Andreje Babiše SMSku a najednou otočili. S takovými lidmi se nedá spolupracovat,“ myslí si Činčila, který dosud vede strategické oddělení na ministerstvu práce a sociálních věcí.
Stejně to vnímá i další nová poslankyně KDU-ČSL Marie Kršková. „Poslanecký klub to jednoznačně odmítá. Ani na chvilku o tom nikdo neuvažoval,“ řekla Kršková. „Už v roce 2017 nám mnozí říkali, že zase půjdeme s hnutím ANO a nešli jsme, byli jsme v opozici. Teď to bude stejné,“ doplnil lidovecký poslanec František Talíř.
Ani Babiš s lidovci vládnout nechce. Ve čtvrtek odpoledne redakci iDNES.cz na otázku, jestli stále vylučuje vládu s KDU-ČSL, odpověděl: „Samozřejmě.“
Byl by to podvod na voličích, říká Čunek
Jako podvod na voličích případnou povolební spolupráci s hnutím ANO označil lidovecký senátor Jiří Čunek. „Bylo by to podvodem na voličích, kdybychom po předvolebních odmítnutích ANO najednou měnili názor,“ prohlásil v pořadu Impulsy Honzy Benešovského na rádiu Impuls.
Čunek rovněž odmítl výrok bývalého ministra financí Miroslava Kalouska o tom, že by ANO mohlo najít podporu u dosavadních vládních stran, a tím by tak oslabil vliv SPD a Motoristů. „Kalousek je mistr politiky, která lidi mate a podkopává důvěru v politiky. Jeho ochota spojit se v roce 2006 s komunisty kvůli moci byla špatná a škodlivá,“ řekl Čunek, který tak připomněl Kalouskovu éru v KDU-ČSL.