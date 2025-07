Obnovitel Lidových novin. Jiří Ruml by dnes slavil 100. narozeniny

Jiří Ruml se narodil ve středostavovské rodině v Plzni 8. července 1925. Jeho otec František (1886–1965) byl polírem, který se vypracoval na stavbyvedoucího, matka Marie (1891–1963) vedla domácnost. Jiří byl druhým nejmladším ze sedmi sourozenců, z nichž však tři nepřežili kojenecký věk. Dospělosti se dožili jeho dva starší bratři František (1911–1975) a Vladimír (1918–2006) a mladší sestra Eva (nar. 1931). „Otec nás vedl přísně, zejména chlapce,“ vzpomínala sestra Eva Pátková. „Náš tatínek je politický samorost, vždycky však jde s těmi chudšími a nemá rád fangličkáře a flanďáky, proto hned po válce vystoupil z církve,“ vzpomínal na otce sám Ruml.

Podle své sestry měl Jiří Ruml od dětství sklony ke kultuře, zejména k divadlu, v němž statoval, na čemž mělo jistě podíl to, že bratrancem sourozenců Rumlových byl herec Jindřich Plachta (1899–1951). Za druhé světové války Rumlovi dokonce bydleli v domě svého strýce, Plachtova otce Jindřicha Šolleho, který před první světovou válkou pracoval jako montér v Petrohradě a příbuzné nakazil svým slavjanofilstvím. Jeho děti se navíc podíleli na komunistickém odboji, takže není divu, že se celá širší rodina přiklonila ke komunismu. „Uměla jsem azbuku už za války,“ vzpomíná Eva Pátková.

Žádný papír Melantrichu

Jiří maturoval v roce 1944 na plzeňské reálce. Poté krátce působil jako technický úředník v papírně. O jeho další kariéře rozhodlo to, že pak nastoupil jako krajský kulturní referent na krajském výboru komunistické strany v Plzni. Placeným zaměstnancem aparátu se stal dokonce ještě dříve, než formálně do strany vstoupil, což podle jeho vzpomínek později způsobilo drobný problém. Voleb v roce 1946, v nichž komunistická strana dostala rekordní počet hlasů, se účastnil na krajské úrovni jako stranický propagandista.

Po volbách odešel do Prahy, kde začal studovat Vysokou školu politickou a sociální, což byla dekretem prezidenta Beneše založená nová škola, v níž se měli vzdělávat adepti politiky, sociálních věd a novinářství. Školu však nedokončil, také kvůli tomu, že byl neodolatelně přitahován praxí. Novinářskou kariéru zahájil jako korektor v Rudém právu a odtud v roce 1947 přešel do Československého rozhlasu.

Zde svým malým dílem přispěl ke zdaru „velkého“ února: během politické krize ze své vlastní iniciativy zatelefonoval staršímu bratrovi, který byl tehdy ředitelem papírny v České Kamenici, aby přestali dodávat papír lidoveckému a národněsocialistickému tisku. V roce 1949 se Jiří Ruml oženil s Emmou Irlbekovou a o rok později se mu narodil syn Jiří.

Manželství však nevydrželo dlouho, možná také proto, že Rumlovo pracovní vytížení téměř vylučovalo konvenční rodinný život: krátce po svatbě strávil skoro půl roku na Slovensku, kde připravoval cyklus reportáží o komunizaci této části státu. Reportáže psané zcela v duchu dobového stalinského pohledu na věc vyšly v roce 1950 knižně v nakladatelství Orbis pod titulem Země v přerodu.

Hned po návratu ze Slovenska navíc Ruml narukoval na vojnu. V roce 1952 se rozvedl a vzápětí si vzal svou kolegyni z redakce Československého rozhlasu Jiřinu Hrábkovou, s níž měl další dva syny Jana (1953), pozdějšího polistopadového ministra vnitra, a Jakuba (1955). Rumlova novinářská kariéra v 50. a 60. letech nebyla moc přímočará: Z rozhlasu odešel v dubnu 1955 do Večerní Prahy, což byl první deník v komunistickém Československu, který měl lehce bulvární charakter.

Pak se měl stát zpravodajem rozhlasu v Montevideu, ale politické okolnosti tomu zabránily, takže nakonec jel v roce 1958 na tři roky jako korespondent do Berlína. Po návratu se stal v rozhlase hlavním redaktorem politického vysílání, pro neshody s nadřízenými však byl k 1. listopadu 1963 odvolán. Krátce působil v televizi, pak se do rozhlasu vrátil, aby se stal redaktorem krajského vysílání v Ústí nad Labem.

V dubnu 1966 se stal redaktorem nově založeného časopisu Reportér, který se v ledasčems inspiroval západními zpravodajskými magazíny a v roce 1968 patřil vedle Literárních novin k nejvýznamnějším periodikům, která podporovala „obrodný proces“.

Hodně opožděné reportáže

Tak jako celá řada dalších generačních druhů začal i Jiří Ruml od komunistické víry pozvolna odpadat.

„Prvně začal pochybovat otec, později Jirka a s ním ostatní v rodině,“ říká jeho sestra Eva Pátková. Kdy se tak stalo, je dost obtížné určit: ještě Rumlův dopis z podzimu 1963, kterým protestoval proti svému odvolání z postu hlavního redaktora politického vysílání rozhlasu, je psán dost aparátnickým jazykem a autor se v něm distancuje od reportáže o dceři kulaka, která z politických důvodů nemohla studovat.

V roce 1968 patřil Ruml k reformnímu křídlu strany, ze všech iluzí ho zřejmě definitivně vyléčila až sovětská invaze. Po ní se podílel nejen na protiokupačním vysílání rozhlasu, ale stal se také delegátem vysočanského sjezdu. Po zastavení časopisu Reportér na jaře 1969 požádal Český literární fond o tvůrčí stipendium k napsaní knihy reportáží, v níž chtěl zmapovat, jak se vyvíjely osudy těch, s nimiž se na Slovensku setkal na přelomu 40. a 50. let.

Stipendium dostal, ale zhruba v polovině jeho trvání – na počátku prosince 1969 – mu přestalo být vypláceno. Přesto Ruml knihu dokončil, tiskem však vyšla až v roce 1990 s titulem Hodně opožděné reportáže. Když mu bylo znemožněno publikovat, začal Ruml v roce 1970 pracovat jako technický úředník ve stavební firmě Průmstav. Navenek reagoval na počínající normalizaci podobně jako značná část tehdejší společnosti: pořídil si trabanta a chalupu.

Ve skrytu ovšem patřil k předním aktivistům vznikajícího disentu. Stal se signatářem Charty 77 (poté byl vyhozen i ze svého úřednického místa a musel se živit jako jeřábník), působil ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, v roce 1984 se stal v Chartě mluvčím. Mezitím byl v letech 1981–1982 přes rok držen ve vazbě. Samizdatové Lidovky Svou aktivitu v disentu bral jako splácení své mladické „daně z blbosti“ (jak zní titul jedné z jeho autobiografických knih).

Jednomu z přátel řekl: „Já jsem sice seděl v komunistickém kriminále, ale za své členství ve straně jsem měl sedět nejméně dvakrát tak dlouho. To již nikdy nenapravím.“ Vydávat samizdatové Lidové noviny napadlo Ladislava Lise na jaře 1987. Titul listu manifestoval návrat ke kvalitní meziválečné žurnalistice. Šéfredaktorem samizdatových Lidových novin se stal Jiří Ruml, který si k sobě vzal Rudolfa Zemana. První nulté číslo – nepříliš povedené – vyšlo v září, druhé v listopadu 1987. Od ledna 1988 začaly Lidové noviny vycházet pravidelně, byť k novinové periodicitě měly dost daleko, šlo de facto o měsíčník.

Původně čistě disidentský podnik se postupně rozkročoval směrem do „šedé zóny“. Pod pseudonymem do Lidovek psali i lidé působící v oficiálních novinách nebo vědeckých ústavech, například literární kritik Jan Lukeš či ekonom Václav Klaus. Na sklonku komunistické éry byly Lidové noviny již fenoménem českého disentu, který koloval v tisících výtisků. S úřady hrál Jiří Ruml riskantní hru.

Redakce od počátku usilovala o legalizaci listu, která však byla podle tehdejších zákonů nemožná. 10. ledna 1988 poslal Jiří Ruml Federálnímu úřadu pro tisk a informace (FÚTI), čili vrchnímu cenzorskému úřadu, dopis: „Dovolujeme si Vám pro Vaši informaci poslat první číslo Lidových novin, které chceme dělat. Zároveň Vás žádáme, abyste nám doporučili organizaci s vydavatelskými právy, která by mohla tyto naše noviny vydávat. Jsme totiž skupina občanů, kteří mají sice dobrou vůli noviny vytvářet, ale kteří nezastupují žádnou organizaci. Lidové noviny chápeme jako určitý experiment, jako noviny určené užšímu okruhu čtenářů, nikoli tedy s masovým nákladem.“

O „radu a pomoc“, jak při legalizaci postupovat, se Ruml obrátil i na další oficiální instituce, například na Výbor československé veřejnosti pro lidská práva a humanitární pomoc či Ústřední výbor Národní fronty. Z korespondence plyne, že úřady byly z věci zaskočené. Obvodní národní výbor pro Prahu 10, kde Ruml bydlel, mu uložil pouze pokuty 500 a 350 Kčs za přestupky. K úderu proti Lidovkám a jejich redaktorům se komunistická moc odhodlala až na podzim 1989. Na konci září byli oba obviněni z pobuřování, za což tehdy bylo pět let kriminálu, a 14. října vzati do vazby.

Propuštěni byli teprve 26. listopadu jako jedni z posledních politických vězňů. Jiří Ruml se stal prvním šéfredaktorem již legálních Lidových novin, které se v dubnu 1990 staly regulérním deníkem. O dva měsíce později byl však za Občanské fórum zvolen do Federálního shromáždění, kde se pak stal šéfem komise, která měla objasnit pozadí 17. listopadu (a žádná převratná fakta nezjistila). Svůj odchod do politiky Jiří Ruml později označil za velkou chybu. Ve „svých“ Lidových novinách byl až do svého skonu 20. února 2004 přítomen jako stálý autor rubriky Poslední slovo.