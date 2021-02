Lidovec Juránek navrhl prodloužení stavu nouze o dva týdny, chce další jednání mezi koalicí a opozicí

Praha Lidovecký poslanec Stanislav Juránek navrhl prodloužení nouzového stavu o dva týdny do 28. února. Chce, aby pokračovala jednání mezi koalicí a opozicí, sám byl ale k návrhu skeptický. Uvedl, že bude hlasovat se svým klubem, ať se rozhodne jakkoli. Všechny opoziční strany další prodloužení nouzového stavu odmítají.

„Dávám to (návrh) s tím, že vůbec není jisté, že to bude mít nějaký smysl, protože pro mě to má smysl tehdy, když to povede k jednání. Když to nepovede k jednání, tak ani nemá smysl, abych já k tomu přidával svůj hlas, protože já si moc přeji, aby byla široká dohoda,“ uvedl Juránek.



Juránkův stranický kolega Jiří Mihola uvedl, že každý politik by měl komunikovat a hledat a nalézat řešení. „Místo konsensu jsme svědky přestřelek,“ řekl. Odpovědnost má podle Miholy vláda, právě ona má být podle něho „první na tahu“ a vytvářet dohody. Mihola míní, že nouzový stav vzhledem ke sněmovním počtům prodloužen nebude.



Vláda žádá poslance o souhlas s dalšími 30 dny do poloviny března. Za nynější situace končí nouzový stav s nedělí.