Babiš u toho není. Odletěl do Francie, kde se v pondělí účastnil právě jednání koalici ochotných a v úterý je na oslavách státního svátku Francie.
Jurečka se také podivil, že Babiš nevěděl, že koalice ochotných chce budovat společnou ochranu evropského vzdušného prostoru proti balistickým raketám. Dohodlo se na tom devět evropských států s Ukrajinou.
„Tak já bych moc prosil, ať si udělá ve svém týmu pořádek, protože jestli premiér řekne, že on o tom neví, tak je to selhání nejenom jeho, ale také jeho týmu, který je kolem něj na Úřadu vlády, týmu, který je na ministerstvu obrany, a týmu, který je na ministerstvu zahraničních věcí. My jsme se vždycky snažili být těmi, kteří v rámci koalice ochotných jsou u jednacího stolu, jsou připraveni v rámci možností pomáhat, poskytnout součinnost,“ řekl Jurečka.
Na dohodě se kromě Velké Británie, která opustila Evropskou unii, podílejí Francie, Španělsko, Německo, Itálie, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko a Norsko, všechno členské státy NATO. Česko se v pondělí v Paříži při jednání, kterého se zúčastnil Babiš, k nové obranné koalici nepřidalo.
Jurečka řekl, že nemůže politika fungovat tak, že na jednu stranu říkáme, že něco podporujeme, ale nedáme na to ani korunu a ani lidi.
„V takovém případě jsme v zahraničí za kašpary. Za kašpary v rámci Evropské unie, za kašpary v rámci NATO. A potom je vidět důsledek toho, že partneři se s námi o těch věcech nemají ambice bavit, protože ví, že Andrej Babiš je někdo, kdo jim za tu debatu nestojí, protože není seriózní partner,“ prohlásil ve Sněmovně Jurečka.
Zdůraznil, že partnerství je o tom, že když jsem s někým připraven něco sdílet, tak jsem ochoten pro to něco obětovat.
„Tak jsem to bral už jako malý kluk, když jsme měli partu, tak jsme prostě věděli, že do toho jdeme společně, ať už to bude pozitivní, nebo negativní,“ uvedl šéf lidoveckých poslanců. „Nejde jen říkat – hezky to děláš, jsme kámoši, jsme partneři a já tě podporuju. Takhle to nefunguje ani v životě, ani v politice, ani v NATO,“ míní Jurečka.