Lidovecká cesta do nejistoty. Dohody o novém šéfovi se budou uzavírat zřejmě až na poslední chvíli

PRAHA Křesťanští demokraté prožijí blížící se vánoční svátky ve značné nejistotě. V pozici rezignujícího předsedy dovede Marek Výborný stranu k mimořádnému volebnímu sněmu, který se uskuteční příští rok 25. ledna. Náhlé a tragické okolnosti Výborného odstoupení – v září mu nečekaně zemřela manželka a on se chce plně věnovat péči o jejich tři děti – však vyvolaly u lidovců zmatek. Není totiž ani zdaleka jasné, kdo by měl jeho funkci převzít.

Podle informací serveru Lidovky.cz by stranické orgány rády viděly v křesle předsedy někoho z poslaneckého klubu. „Mezi členy panuje nespokojenost se složením současného vedení,“ řekl nejmenovaný lidovec, který je s děním uvnitř opoziční strany detailně obeznámený. Důvod je prý prostý – ve vedení sedí hned tři náměstci primátorů, kteří ze svých pozic neumějí patřičně prodat „žlutou klidnou sílu“.

Jako první volba by se mohl jevit exministr zemědělství a v současnosti zřejmě nejvýraznější lidovec Marian Jurečka. Jenže zástupce v KDU-ČSL velmi vlivného jihomoravského regionu má zásadní problém: straníci ho příliš nemusejí. Důkaz o tom podal březnový souboj Jurečky proti Výbornému o post předsedy, ve kterém poražený dostal pouhou třetinu hlasů.

Faktem navíc je, že delegáti sněmu jsou u lidovců voleni na čtyři roky; o novém šéfovi či šéfce strany tak rozhodnou za dva měsíce ti samí, kteří vybrali do této funkce Výborného. Jurečka včera serveru Lidovky.cz řekl, že i tato skutečnost sehraje v jeho rozhodování, zda se znovu pokusí o kandidaturu, roli; zdůraznil však také rodinné faktory.

Lidovci se navíc dostávají do situace, kdy se od nich očekává – i vzhledem k průzkumům, v nichž se pohybují na hranici vypadnutí ze sněmovny – spolupráce s dalšími stranami. „Představit si to umím. Ale po zkušenostech, které mám z jednáních s hnutím STAN, si troufnu otevřeně říct, že beze změny volebního zákona se možnost předvolebních koalic limitně blíží nule,“ připomněl Jurečka zmařený projekt koalice se STAN.

Má-li se příští šéf KDU-ČSL opravdu rekrutovat z desetičlenného poslaneckého klubu, nezbývá mnoho alternativ. Vypočítejme nejdřív, kdo je nejspíš „mimo hru“. Kromě Výborného jsou členy klubu expředseda Pavel Bělobrádek (s jeho návratem se nepočítá), Jan Čižinský, který se však více angažuje v rámci pražské koalice s vlastní stranou Praha sobě. A Jurečka, jak bylo naznačeno, ve straně velkou podporu nemá.

Bartoškovy akcie stoupají

Zbývá tak šestice poslanců. Mezi nimi nejvíce vyčnívá další zástupce jižní Moravy, současný místopředseda strany a šéf poslaneckého klubu Jan Bartošek. Podle zdrojů serveru Lidovky.cz je právě jeho jméno mezi těmi nejdiskutovanějšími. „Rozhodnutí kandidovat se odvine od podpory členské základny,“ uvedl stroze na dotaz serveru Bartošek.

Otázku, zda by měl být novým předsedou poslanec, komentovat nechtěl. Podotkl však, že situace v TOP 09, kdy její předseda (europoslanec Jiří Pospíšil – pozn. red.) není přítomen v Česku, se dle něj neukazuje jako optimální model. Bartošek jako jeden z mála lidovců podporuje spolupráci s jinými subjekty. „Je mi blízký model CDU-CSU z Německa a také je to navázání na našeho expředsedu Josefa Luxe,“ vysvětlil. Spolupráce prý přináší do politiky větší stabilitu.

Jasno o tom, zda se pustí do boje o předsednickou funkci, prý zatím nemá ani vlivný poslanec ze silného Zlínského kraje Ondřej Benešík. Takové možnosti je prý do budoucna otevřený.

Tak trochu černým koněm v pomyslném dostihu o post šéfa strany by se mohl stát jiný Jihomoravák Stanislav Juránek, dvojnásobný hejtman, dlouholetý senátor a současný poslanec. V porovnání s ostatními pro něj mluví především zkušenost. O kandidatuře prý zatím neuvažoval. „Věřím, že se najde někdo, kdo bude pokračovat v kurzu nastaveném na březnovém sjezdu,“ řekl Juránek.



Do volby nového předsedy KDU-ČSL zbývají už pouhé dva měsíce. Vyjednat si podporu napříč kraji bude v tak krátkém čase pro kohokoli velmi složité. A tak se budoucnost strany zřejmě dohodne až na samotném sjezdu. I proto nelze vyloučit, že svůj manévr s kandidaturou na poslední chvíli zopakuje třeba kontroverzní zlínský hejtman Jiří Čunek. Lidovce už v minulosti vedl.