Koalice, nebo si aspoň nepřekážet? ANO, SPD a Motoristé řešili volby do Senátu

Preferoval by nasadit společné kandidáty ANO, SPD a Motoristů tak, aby se strany pokusily díky letošním volbám a volbám za dva roky získat v horní komoře Parlamentu většinu, doplnil. Předseda Motoristů Petr Macinka sdělil, že by společný postup mohl přinést výhody a posílení názorového proudu, který zastává vláda.
„Já bych preferoval, aby kandidáti do Senátu byli společní za vládní koalici, protože máme příležitost zvýšit zastoupení vládní koalice v Senátu. Naším cílem je získat samozřejmě většinu,“ uvedl Okamura.
Cílem by podle něj mohlo nyní být, aby koaliční strany vytvořily nejsilnější senátní klub. „Protože se volí jenom třetina Senátu, tak to je takový asi ideální cíl,“ dodal.
Šlo o první schůzku, další budou následovat
„Podzimní volby do třetiny Senátu necelý rok po nástupu nové vlády budou mít specifický význam. Koordinovaný postup vládních stran by nepochybně mohl přinést řadu výhod, ale i možné posílení názorového proudu, který je nyní v Senátu v menšině, ale který zastává vláda a Sněmovna,“ uvedl Macinka.
Jaké zastoupení na kandidátkách by Motoristé preferovali, podle něj není nyní ve chvíli, kdy se jedná o dohodě na koordinaci postupu, na pořadu dne. Šlo o první schůzku, další budou následovat, uvedl.
SPD nejde do jednání s ANO a Motoristy s konkrétními požadavky ohledně toho, kolik kandidátů by měla nasadit.
„Pro nás je důležité, aby zástupci vládních kandidátů měli co největší šanci vyhrát. Takto k tomu chceme opravdu konstruktivně přistupovat,“ uvedl Okamura. Strany si podle něj dnes vyměnily svá stanoviska. „V té diskusi budeme pokračovat a uvidíme, jak to dopadne,“ řekl po jednání.
Debata se týkala i zahraničních cest
V senátních volbách se bude na podzim obsazovat tradičně třetina křesel, tedy 27 z 81. Klub ODS a TOP 09 má nyní 30 členů, v případě absolutního neúspěchu by mu jich zbylo 20. Klub Starostů má jistých sedm z 18 členů, lidovecký klub devět z 12. Dohromady by tak tyto tři frakce měly mít bez ohledu na volební výsledek jistých 36 senátorů a k udržení minimální většiny v Senátu by potřebovaly vyhrát se svými adepty aspoň v pěti obvodech.
Početně nejmenší klub SEN 21 a Piráti potřebuje k zachování své pětičlenné existence získat dva členy. V nejvýhodnější pozici je ze senátních frakcí klub ANO, který by mohl přijít nejvýše o jednoho z 15 členů. Zástupci SPD či Motoristů se ještě nikdy do horní parlamentní komory neprobojovali.
Koaliční lídři podle Okamury v úterý probírali také agendu Sněmovny pro příští týden či návrh na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v České republice.
„Já bych rád ukončil vyplácení dávek všem Ukrajincům s dočasnou ochranou, protože občané si stěžují, proč dostávají tady nějaké peníze, když jezdí na Ukrajinu na dovolenou. Tomu jsme věnovali opravdu delší čas,“ řekl. Debata se podle Okamury týkala třeba i zahraničních cest.