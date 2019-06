Lidsky podlé a nízké tvrzení, kritizovalo ministerstvo pro místní rozvoj Michálkovy výroky

PRAHA V nedělním pořadu ČT Otázky Václava Moravce poslanec Pirátů Jakub Michálek naznačil spojitost mezi auditem evropské komise se změnou na postu ředitele Českých drah. Proti jeho výrokům se ohradilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Ministerstvo dopravy.

„Já považuji za velký problém, že teď, v okamžiku, kdy se tvrdí, že tu odpověď (na audit evropské komise) mají zpracovat nezávislí úředníci, za to zodpovídá paní náměstkyně (Olga) Nebeská,“ konstatoval během diskuse Michálek. „A najednou se objevila informace, že teď – a je to velmi zvláštně načasováno – se její manžel má stát ředitelem Českých drah,“ dodal.

Miroslav Kupec byl z vedení Českých drah dozorčí radou odvolán v pondělí. Jeho odchod z funkce navrhoval ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), jeho práci minulý týden kritizoval i premiér Andrej Babiš - vyčítal mu, že ČD nedokázal personálně stabilizovat.

„Nový šéf vzejde z výběrového řízení“

Kupcova nástupce dozorčí rada, která má právo jmenovat a odvolávat členy představenstva, zatím nevybrala. Zaznívalo přitom jméno náměstka ministryně pro místní rozvoj Václava Nebeského, který je aktuálně členem řídícího výboru Českých drah. Babiš však ve čtvrtek řekl, že nový šéf vzejde z výběrového řízení. Slova předsedy vlády potvrdil na Twitteru i Kremlík.

„Tvrzení pana poslance Michálka se nezakládají na pravdě, ale co je podstatnější, ubližují konkrétním lidem, kteří prožívají složité životní období,“ uvedlo MMR.

„Nejen, že to je čistá spekulace, ale je to i lidsky podlé a nízké tvrzení. Paní Olga Nebeská je už téměř půl rok mimo zaměstnání kvůli vážným zdravotním potížím, nyní je v rekonvalescenci a má speciální režim. Na auditní zprávě bude pracovat celý tým napříč resorty. Není to o jednom člověku a vše bude koordinovat Národní orgán pro koordinaci,“ stojí ve vyjádření ministerstva, podle něhož se Michálek dopustil argumentačního faulu a měl by se za své výroky Nebeské a jejímu manželovi omluvit.

Místopředseda vládního hnutí ANO a předseda Sněmovny Radek Vondráček v pořadu uvedl, že nemá dostatek informací a neví, proč se šéf ČD musí měnit. „Asi je tam nějaký věcný důvod,“ poznamenal. „Tady budeme kádrovat už každého kvůli jeho rodinným příslušníkům? Kam až půjdeme, do jakého kolena?“ ptal se.

Čeští úředníci mají nyní zpracovat odpověď na předběžnou auditní zprávu Evropské komise, která se týká údajného Babišová střetu zájmů při čerpání unijních dotací pro Agrofert Holding. Babiš už v úterý označil audit EK za pochybný a za útok na Českou republiku. Místopředseda komise Valdis Dombrovskis to odmítl s tím, že auditoři jsou profesionálové a pracují objektivně.

Předseda poslanců TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek v televizní debatě řekl, že odpovědi české strany, ať už je zpracuje kdokoli, bude posuzovat právní služba a auditoři EK. „A není žádná lidská síla, nikoho kdo by mohl zvrátit ta naprosto drtivá konstatování, která v té zprávě jsou,“ řekl