Staromák znovu bez lidí? Hororový scénář se naplňuje, restaurace bojují o přežití

Praha Obávaný scénář, jenž se v historickém jádru Prahy odehrával na jaře, se opakuje. Po slabé letní vzpruze se opět tamním restauratérům nabízí smutný pohled – prázdné Staroměstské náměstí, a tedy i většina židlí v jejich podnicích. První vlnou propouštění už hospody prošly, s podzimem přichází druhá. Od té se ale očekávají daleko horší důsledky. „V okolí už některé restaurace zavřely,“ potvrzují hospodští.

„Speciální nabídka, levné pivo! Special offer!“ Zaměstnanci restaurací vykřikující jeden přes druhého, ve snaze nalákat skupiny kolemjdoucích turistů právě do svého podniku, jsou ti tam. Od léta utekl sotva měsíc, ale atmosféra na pražském Staroměstském náměstí je k nepoznání. Ve vzduchu už se nemísí ani vůně klobás a trdelníků. Okolí orloje stejně jako uličky staré Prahy znovu ztichly.



Scénář, který už tady jednou byl a jehož reprízy se tamní podnikatelé nejvíc obávali, se s koncem léta naplnil. „Je to špatné, za poslední dva týdny to šlo rapidně dolů. Upadlo to až nečekaně rychle, tak málo lidí bývá na Staromáku možná v lednu,“ řekl pro Lidovky.cz vrchní restaurace U Týna Matěj Režný. Ten ve vedení směny nahradil někdejšího provozního Jakuba Moravce, který pro Lidovky.cz v květnu vyprávěl, že tamním zaměstnancům hrozí vyhazovy – a ani jemu se během letních měsíců koronavirová vlna propouštění nevyhnula. „Majitel rozdal nové platové výměry, a někdo proto rovnou odešel, někdo následně dostal výpověď,“ říká Režný – i on je však v úterý zaměstnán u Týnského chrámu poslední den.



Turistický ruch na nule

Restaurace U Týna, ale i všechny v okolí totiž opět zejí prázdnotou a číšníci ani kuchaři nemají během směny téměř co dělat. „Stačí se podívat. Nemáme co na práci,“ potvrzuje číšnice Staroměstské restaurace, která si nepřála být jmenována. A opravdu – číšníci mezi dveřmi sklesle klábosí, vyhlížejí hosty a dokola se střídají na „cigaretových“ pauzách. Plné židle by se daly spočítat na prstech jedné ruky.



Například tržby restaurace U Týna se v září oproti loňsku propadly asi o 95 procent. „Loni v září jsme v průměru vydělali 90 tisíc denně, teď jsou asi dva až pět tisíc ve všední den, o víkendu maximálně deset tisíc,“ říká Režný s tím, že oproti letnímu výdělku je restaurace asi na třetině. „Třeba v pondělí se za celý den obsadily čtyři stoly,“ popisuje Režný.

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací České republiky Václava Stárka totiž v září padl turistický ruch v hlavním městě téměř k nule – ještě v létě byly přitom pražské hotely obsazeny alespoň z pětiny. Ani podzimní vyhlídky nejsou zdaleka růžové. „Výhled do konce roku je mezi šesti až deseti procenty,“ říká Stárek. S pravděpodobným nástupem nouzového stavu ale mohou ve skutečnosti ještě klesnout.

Poslední záchvěvy nalákat hosty na slevy sice na Starém Městě, kdysi bohatě živeném turisty, ještě doznívají, většina tamních podniků už to ale vzdala. „Všichni Češi, kteří přijeli do Prahy bez turistů, už tady byli. Teď už nepomohou ani slevy,“ říká Režný. Ceny piva a jídla, jež se během posledních měsíců několikrát výrazně změnily, se ustálily někde uprostřed.

Už nyní se ale ukazuje, že jarní obavy pražských restauratérů, byly oprávněné. Na podzim zůstal zavřen nejeden pražský podnik. A že to není konec, tuší i další. „Teď s další vlnou koronaviru lidé znovu přestávají restaurace navštěvovat, ta situace bude ještě náročnější. Mnozí už opravdu bojují o přežití,“ potvrdil nejhorší scénáře Stárek.

Je jasné, že s touto epidemiologickou situací tady budeme muset ještě nějakou dobu žít, vláda by proto měla vymyslet nějaký program pro podporu gastronomie,“ říká. „Zásadní je také rozlišovat mezi bary a kluby a restauracemi, v riziku nákazy je tam velký rozdíl,“ dodává Stárek.