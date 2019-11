Likérka Fruko - Schulz zaznamenala rekordní zájem o tuzemský rum. Jde o nejprodávanější alkohol u nás

JINDŘICHŮV HRADEC Jindřichohradecká likérka Fruko - Schulz, po Božkovu druhý největší výrobce tuzemského rumu v ČR, zaznamenala letos rekordní zájem o tuzemák. Odběratelé včetně řetězců se předzásobují kvůli spotřební dani, která od ledna 2020 vzroste. Z likérky nyní vyjíždí denně šest kamionů s lihovinami. Za říjen až prosinec vyrobí letos firma asi 1,5 milionu půllitrových lahví rumu. ČTK to řekl ředitel firmy Josef Nejedlý. Likérka, kterou vlastní ruský holding Ladoga, zaměstnává 85 lidí.

Předvánoční zájem o rum je enormní. Likérka ho vyrobí ročně asi čtyři miliony lahví. „Od 1. ledna se má zvýšit spotřební daň, takže kdo loni chtěl kamion, chce jich dnes pět, a my jsme absolutně vyprodaní. Jedeme na dvě směny, i dvanáctihodinové směny, někdy chodí lidé do práce i v sobotu. Odběratelé si chtějí koupit rum za nižší spotřební daň a udělat zásobu na příští rok,“ řekl Nejedlý, který čeká meziroční růst tržeb.

Rum prodává likérka v ČR a na Slovensku. Podle ředitele se spotřební daň zvýší od ledna „extrémně“, za půllitrovou lahev čtyřicetiprocentního rumu vzroste v lednu o 7,50 Kč. „Lihoviny budou v obchodech, když to srovnám na půllitrovku rumu, o dvacet korun nahoru. My se dostaneme se spotřební daní na úroveň Německa, budou u nás jedny z nejdražších lihovin v Evropě. Lobbovali jsme u poslanců, aby to zvýšení nebylo tak veliké, ale bohužel jsme s pozměňovacím návrhem neuspěli,“ řekl Nejedlý.

Každá čtvrtá prodaná láhev u nás je tuzemák

Tuzemák je nejprodávanější lihovina v zemi. Každá čtvrtá prodaná lahev alkoholu je tuzemský rum.

Loni vyrobila jindřichohradecká likérka 3,09 milionu litrů alkoholu, meziročně zhruba o deset procent méně. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží klesly o dvě procenta na 206,5 milionu Kč. Provozní zisk byl loni 1,9 milionu Kč, meziročně o 57 procent nižší. Ovlivnila ho hlavně cenová válka na českém trhu, uvádí firma ve výroční zprávě

Likérka vyváží pětinu výroby téměř do 40 zemí, z toho do Ruska mířilo loni 60 procent. Loni exportovala firma 660 000 litrů alkoholu, což je nárůst o devět procent. Na tržbách se vývoz podílel ze 34 procent.

Ladoga vlastní 100 procent akcií likérky. Společnost Fruko - Schulz navázala na tradici firmy Moritz Schulz, jež ve městě vyráběla ovocná a dezertní vína od roku 1898. Po znárodnění v roce 1948 spadal podnik pod skupinu Jihočeská Fruta. V roce 1993 vznikla společnost Fruko - Schulz.