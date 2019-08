Limit doplatků na léky pro invalidní důchodce klesne z pěti tisíc na 500 korun

Praha Ochranný limit doplatků na léky na recept bude od roku 2020 pro invalidní důchodce 3. stupně 500 korun stejně jako pro seniory nad 70 let. Dosud dostávali zpět až částku nad 5000 korun jako ostatní zdraví dospělí. Na Twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Národní rada osob se zdravotním postižením snížení ochranného limitu žádala už loni v květnu loňského roku.



„Od 1. 1. 2020 snižujeme limit doplatků na léky u invalidních důchodců ve 3. stupni a osob uznaných invalidními ve 2. nebo 3. stupni z 5000 korun na 500 korun,“ uvedl ministr. Bude se to podle něj týkat asi 200 000 lidí.



Nově od doplatků ulevíme osobám, které kvůli zdravotním problémům nemohou pracovat a doplácení na léky je pro ně zatěžující.☝️Od 1. 1. 2020 snižujeme limit doplatků na léky u invalidních důchodců ve 3. stupni a osob uznaných invalidními ve 2. nebo 3. stupni z 5 000 Kč na 500 Kč. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) 19. srpna 2019

Pojišťovny vrací částku, kterou zejména starší senioři zaplatili navíc nad takzvaný ochranný limit, který je pro starší 70 let stanovený na 500 korun, u mladších seniorů a dětí na 1000 korun. Loni vyplatily za celý rok přes 560 milionů korun.

Změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění žádala Národní rada osob se zdravotním postižením už loni v květnu při projednávání novely. Ministr už tehdy řekl, že se návrhu nebrání.

Téměř 12 tisíc měsíčně

Invalidní důchody pobírají lidé, jejichž pracovní schopnosti se kvůli zdravotnímu stavu či úrazu výrazně snížily. Při poklesu o více než 70 procent mohou dostat penzi třetího stupně. Tu letos na konci března podle údajů České správy sociálního zabezpečení dostávalo 177 400 mužů a žen, v průměru měli 11 907 korun měsíčně. Druhý stupeň invalidního důchodu je pro osoby s poklesem pracovních schopností o polovinu až 69 procent. Na konci prvního čtvrtletí tuto penzi úřad správa vyplácela téměř 74 500 lidí. V průměru dostávali 7925 korun. Průměrná starobní penze dosahovala 13.377 korun.

Od roku 2018 se maximální možná roční částka, kterou mohou lidé doplácet na léky, snížila dětem a seniorům. Předtím byla hranice pro děti do 18 let a seniory 2500 korun. Od letošního roku jim zdravotní pojišťovny vrátí přeplatek nad 1000 korun a důchodcům starším 70 let nad 500 korun. Ostatní, včetně dosud invalidů, mají hranici 5000 korun. Mezi roky 2017 a 2018, kdy došlo ke snížení ochranných limitů, se částka, kterou pojišťovny vyplatily, zvýšila šestkrát.