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Bouřící Letná ucpala pražskou MHD. Metro bylo přeplněné a nabíralo zpoždění

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  17:09aktualizováno  17:16
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Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost médií. Na snímku cesta demonstrantů MHD. (15.listopadu 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...
Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...
Pražská Letná se v neděli znovu promění v dějiště velkého protivládního...
Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...
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Dopravní podnik kvůli přeplněnosti části stanic reguloval provoz metra. Linka C se zpožďovala, Hradčanskou některé vlaky projížděly. Nával způsobili lidé mířící na demonstraci na Letnou. Plné byly i některé vlaky či autobusy mířící do metropole. Výjezdy z tunelu Blanka směrem na Letnou byly uzavřeny z důvodu bezpečnosti při rozchodu.

Na dnešní demonstraci očekávali organizátoři stovky tisíc návštěvníků z celé ČR. Může to být největší občanské shromáždění v historii země, řekli ve čtvrtek zástupci spolku na tiskové konferenci. Na Letenské pláni představili své další plány a postup, jak demonstrace a obdobné akce rozšířit do dalších měst.

V průběhu opatření byly zajištěny čtyři drony a jejich piloti budou oznámeni příslušnému správnímu orgánu. Dále jsme řešili několik drobných konfliktů mezi účastníky.

Z důvodu zajištění bezpečnosti rozcházejících se účastníků policisté omezili na nezbytně dlouhou dobu obousměrný provoz v ulici Milady H. od stanice metra Hradčanská až k Letenskému náměstí. Tramvajová doprava zůstane zachována, uvedla policie na X.

„V průběhu opatření byly zajištěny čtyři drony a jejich piloti budou oznámeni příslušnému správnímu orgánu. Dále jsme řešili několik drobných konfliktů mezi účastníky“, uvedla Policie ČR na svém X po ukončení demonstrace.

Policisté monitorovali příchodové trasy na Letnou. Během příchodu nezaznamenli jakékliv komplikace.

Celá trasa C byla uměle zpožďována, aby stanice Vltavská zvládala extrémní nápor související s demonstrací na Letné.

Kvůli demonstraci na Letné pražský dopravní podnik posílil dopravu. Mezi půl 12. a 19. hodinou zkrátil intervaly metra na polovinu.

Návštěvníci najdou podrobné informace včetně různých tras příchodu na Letenskou pláň na webu Milionu chvilek. Pražský dopravní podnik v neděli posílil metro a zavedl dvě dočasné tramvajové linky.

Od 11:30 do 19:00 bude metro jezdit častěji na všech třech linkách. Od 12:00 do 19:00 pojede tramvajová linka 40 z Červeného vrchu přes Dejvice, Letnou a Karlín na Palmovku.

Od 12:00 do 14:30 byla zavedena polookružní tramvajová linka číslo 44 jedoucí ze Špejcharu přes Letnou a Holešovice a zpět. Policie účastníky shromáždění vyzvala, aby na místo přijeli právě městskou hromadnou dopravou.

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