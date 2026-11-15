Na dnešní demonstraci očekávali organizátoři stovky tisíc návštěvníků z celé ČR. Může to být největší občanské shromáždění v historii země, řekli ve čtvrtek zástupci spolku na tiskové konferenci. Na Letenské pláni představili své další plány a postup, jak demonstrace a obdobné akce rozšířit do dalších měst.
V průběhu opatření byly zajištěny čtyři drony a jejich piloti budou oznámeni příslušnému správnímu orgánu. Dále jsme řešili několik drobných konfliktů mezi účastníky.
Z důvodu zajištění bezpečnosti rozcházejících se účastníků policisté omezili na nezbytně dlouhou dobu obousměrný provoz v ulici Milady H. od stanice metra Hradčanská až k Letenskému náměstí. Tramvajová doprava zůstane zachována, uvedla policie na X.
„V průběhu opatření byly zajištěny čtyři drony a jejich piloti budou oznámeni příslušnému správnímu orgánu. Dále jsme řešili několik drobných konfliktů mezi účastníky“, uvedla Policie ČR na svém X po ukončení demonstrace.
Policisté monitorovali příchodové trasy na Letnou. Během příchodu nezaznamenli jakékliv komplikace.
Celá trasa C byla uměle zpožďována, aby stanice Vltavská zvládala extrémní nápor související s demonstrací na Letné.
Kvůli demonstraci na Letné pražský dopravní podnik posílil dopravu. Mezi půl 12. a 19. hodinou zkrátil intervaly metra na polovinu.
Návštěvníci najdou podrobné informace včetně různých tras příchodu na Letenskou pláň na webu Milionu chvilek. Pražský dopravní podnik v neděli posílil metro a zavedl dvě dočasné tramvajové linky.
Od 11:30 do 19:00 bude metro jezdit častěji na všech třech linkách. Od 12:00 do 19:00 pojede tramvajová linka 40 z Červeného vrchu přes Dejvice, Letnou a Karlín na Palmovku.
Od 12:00 do 14:30 byla zavedena polookružní tramvajová linka číslo 44 jedoucí ze Špejcharu přes Letnou a Holešovice a zpět. Policie účastníky shromáždění vyzvala, aby na místo přijeli právě městskou hromadnou dopravou.