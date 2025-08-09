Lipavský o schůzce Trumpa s Putinem: Hranice Ukrajiny neposune vydírání

Hranice státu nelze posouvat nátlakem a vydíráním. Česko chce mír, ale s jeho podobou vždy musí souhlasit v první řadě Ukrajina, uvedl v sobotu na síti X ministr zahraničních věcí Jan Lipavský po oznámení o chystaném pátečním jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem.
Prezident Ukrajiny Volodomyr Zelenskyj přiletel se svou manželkou Olenou na návštěvu České republiky. Na letišti je přivítal český ministr zahraničí Jan Lipavský. (4. května 2025) | foto: Účet na X Volodomyra Zelenského

Osobní setkání prezidentů Spojených států a Ruska se uskutečnilo naposledy v červnu 2021 v Ženevě. S Putinem tehdy jednal demokratický prezident Joe Biden. Trump se s Putinem sejde na Aljašce.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že jakékoliv řešení rusko-ukrajinského konfliktu učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru.

„Putin Ukrajinu neporazil ani za tři dny, ani tři roky. K jednání ho dovedla podpora Ukrajiny, sankce a ukrajinská odvaha,“ uvedl Lipavský s tím, že Ukrajina musí zůstat svobodná. „Hranice státu nelze posouvat nátlakem a vydíráním. Kdo se stane členem EU a NATO, rozhodují jejich členové, nikoliv Vladimir Putin. Česko chce mír, ale s jeho podobou vždy musí souhlasit v první řadě Ukrajina,“ dodal Lipavský.

Vysocí činitelé ze Spojených států, Ukrajiny a několika evropských zemí se podle zdrojů serveru Axios hodlají tento víkend sejít v Británii, aby se pokusili sjednotit své postoje před rusko-americkým summitem.

Kyjev a některé členské země NATO se obávají, že Trump by mohl souhlasit s Putinovými návrhy na ukončení války, aniž by zohlednil jejich stanoviska, píše Axios.

Agentura Bloomberg v pátek napsala, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který zabrala už v roce 2014. Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která „bude ku prospěchu obou stran“.

Zelenskyj uvedl, že Ukrajina nemůže porušit ústavní principy týkající se jejího území. Podle ukrajinské ústavy je území v nynějších hranicích nedělitelné a nedotknutelné.

