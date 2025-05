Aplikaci TikTok má ministr Lipavský podle svých slov staženou na mobilním telefonu, který nepoužívá k pracovním záležitostem. Její používání podle svých slov konzultoval s tajnými službami.

„Já mám TikTok na telefonu, který mám úplně separátně, abych viděl, co se tam odehrává, nevytvářelo to žádné bezpečnostní riziko. TikTok patří čínské společnosti, bezpochyby je pod čínskou kontrolou. Nenahrávám tam žádný obsah, ale velká část české populace je také na TikToku, takže je dobré to trochu znát,“ uvedl.

Dodal, že profil pod jeho jménem neobsahuje žádná videa a způsob používání ověřoval u tajných služeb. „Já jsem se ptal, jestli když je to na separátním telefonu, tak je to v pořádku. Tak, jak to mám pořešené, tak to bezpečnostní riziko není. To jsem si ohlídal.“

Ministr Lipavský dále potvrdil, že se Čína snaží svou propagandu šířit i u nás. „Určitě to problém je. My máme informace, že 80 procent manipulativních narativů jde v tuto chvíli z Ruska, no ale pak se bavíme o těch dvaceti procentech. Takže si na to musíme dát pozor, umět to rozpoznávat. Čínská propaganda pracuje sofistikovaněji, jemněji, hodně pracuje s kulturou nebo s krásami té země, ale samozřejmě vzadu za tím je ten komunistický režim v Číně.“

Lipavský reagoval i na aktuální kauzu, kdy někteří influenceři v experimentu youtubera Martina Mikysky nevědomky souhlasili s propagací čínského režimu.

„Je podezřelé, když vám někdo platí výlet. My s komunitou influencerů také hovoříme. Zveme je na semináře, kde jim ukazujeme otázky kybernetické bezpečnosti nebo jak cestovat do zahraničí bezpečně. Na dalším setkání tohoto druhu přidáme i informace o tom, jak to dělá Čína,“ potvrdil Lipavský.