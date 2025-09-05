Okamžitě propusťte Darmovzala, vyzval Venezuelu Lipavský. Čecha zadržuje už rok

Autor: ,
  10:44aktualizováno  10:44
Ministr zahraničí Jan Lipavský v pátek na síti X vyzval k okamžitému propuštění Čecha Jana Darmovzala, který je už rok zadržován ve Venezuele. Podle něj nebyl z ničeho obviněn a je vězněn neoprávněně.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. (18. března 2025) | foto: Ondřej Charvátnatoaktual.cz

Venezuelské úřady zadržely Čecha loni v září s tvrzením, že se muž chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Podle české diplomacie taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ.

S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Českého občana nevládní organizace Foro Penal označila za člověka zadržovaného za politickým účelem.

„Už je to rok, co je ve Venezuele neoprávněně vězněn český občan Jan Darmovzal, aniž by byl z něčeho obviněn a proběhl řádný soud. A venezuelské úřady stále mlčí. Odmítám takové zacházení s nevinným člověkem a vyzývám k jeho okamžitému propuštění a návratu domů ke své rodině!“ uvedl Lipavský.

Jan Darmovzal

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.