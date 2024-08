Deportace odsouzených Afghánců z Německa je pochopitelná, řekl Lipavský

V Kábulu v pátek přistálo letadlo s 28 afghánskými občany vyhoštěnými z Německa, informoval německý deník Die Welt. Deportovaní Afghánci byli v Německu odsouzeni, a ztratili tak právo na pobyt. Jde o první deportaci afghánských občanů z Německa od roku 2021, kdy se v Afghánistánu dostalo k moci islamistické hnutí Tálibán.

„Myslím, že se dlouhodobě ukazuje, že nutnost navracet osoby, které nelegálně pobývají v Evropě, Česku, Německu, je naprosto nezbytná součást boje proti nelegální migraci. Z tohoto hlediska to můžeme brát jako dobrou zprávu,“ uvedl Lipavský.

Berlín přestal vracet lidi do Afghánistánu kvůli obavám z porušování lidských práv poté, co se v roce 2021 v zemi ujal moci Tálibán. Po útocích nožem z poslední doby, které v Německu spáchali migranti, německá vláda čelila rostoucímu tlaku, aby deportace obnovila, uvedla agentura Reuters.

„Musíme mluvit s lidmi dřív než Putin“

Lipavský na bezpečnostní konferenci Globsec v pražském hotelu Hilton promluvil také o důležitosti strategické komunikace státu. Ruská propaganda se šíří nejen na sociálních sítích a je potřeba, aby společnost proti ní byla odolná. Zvláště střední Evropa je podle něj politicky velmi polarizovaná. Ukázaly to i volby do Evropského parlamentu. „Rusko nás chce rozdělit a podporuje populisty ze všech stran, nezávisle na tom, zda jsou levicové, nebo pravicové,“ sdělil Lipavský.

Strategická komunikace podle něj není o tom, že by lidem vnucovala, co si mají myslet, ale učí je, jak o věcech přemýšlet. „Cíl strategické komunikace je jasný. Musíme s lidmi mluvit dřív, než to udělá Putin,“ prohlásil.

Otázka vypořádání se s ruskou agresí je pro něj klíčová pro evropskou budoucnost. Před účastníky konference odcitoval Václava Havla a jeho známý výrok o tom, že Rusko přesně neví, kde začíná a kde končí. Za to si vysloužil od publika potlesk. „Ruské imperiální ambice nemají žádné limity, dokud je nestanovíme... je naivní si myslet, že když Rusko vyhraje na Ukrajině, zastaví ho to,“ popsal.