Mírový návrh pro Ukrajinu ovlivní i bezpečí Evropy, míní Lipavský. Jedná koalice ochotných

  14:39aktualizováno  14:39
„Česko důkladně studuje americký návrh na ukončení války na Ukrajině a diskutuje o něm se spojenci v takzvané koalici ochotných,“ uvedl na sociálních sítích ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (za ODS). Současný návrh by kromě ukrajinské suverenity ovlivnil také evropskou obranyschopnost.
Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)

Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kyjev čelí tlaku Washingtonu, aby brzy přijal 28bodový návrh na ukončení války, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy. Návrh počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu a zaváže se, že nevstoupí do NATO.

Česko podle Lipavského návrh důkladně studuje a diskutuje o něm v koalici ochotných. Jde o skupinu asi třiceti převážně evropských zemí, které podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi. „Existenci plánu bereme my i naši evropští kolegové jako výchozí bod pro další jednání o mírovém uspořádání mezi Ukrajinou a Ruskem,“ uvedl ministr.

Jakékoliv mírové uspořádání přímo ovlivní bezpečnost na celém evropském kontinentu na desítky let dopředu. „Musíme tedy k němu přistupovat s maximální zodpovědností, opravdu se nás to přímo týká. Zároveň platí, že evropská bezpečnost rovná se bezpečnosti české,“ uvedl. I kvůli české bezpečnosti mají podporu představitelé států E3 (Německo, Francie, Velká Británie) a další země, které už vstoupily do diplomatických jednání s USA za účelem vytvoření další verze mírového plánu, doplnil.

Česko nadále podporuje také Ukrajinu. „Která byla, je a musí zůstat účinnou evropskou hradbou pro ruské imperiální choutky. Za důležité považujeme hledání dalších zdrojů na podporu Ukrajiny a pokračující sankce omezující ruskou válečnou mašinérii,“ uvedl ministr. O Ukrajině nelze jednat bez Ukrajiny, o Evropě bez Evropy a o Česku bez Česka, dodal.

Lipavský v sobotu oznámil, že o aktuální situaci a dalších krocích Evropy hovořil se šéfem ukrajinské diplomacie Andrijem Sybihou, kterého ujistil o plné podpoře Ukrajiny, či finskou ministryní zahraničí Elinou Valtonenovou. „Bezpečnost EU se odvíjí od toho, jakou bezpečnost dokážeme garantovat Ukrajině. V tom nesmí Evropa polevit,“ uvedl na síti X.

Návrh administrativy prezidenta Donalda Trumpa vnímá kriticky řada evropských činitelů a dalších spojenců, podle nichž vychází příliš vstříc požadavkům Ruska, které válku před třemi a tři čtvrtě lety zahájilo.

