Lipavský se setká s Cichanouskou. Podpoří perzekvované běloruské studenty

„Vláda a ministerstvo si uvědomuje, že všichni Bělorusové a Rusové válku nepodporují,“ řekl Lipavský úvodem tiskové konference. Hledá proto spolu s nevládními organizacemi způsob, jak aktivistům a nezávislým novinárům efektivně pomáhat.

Ruští a běloruští občané nemohou nyní v Česku žádat ani o víza, ani o povolení k trvalému a dlouhodobému pobytu. Lipavský připomněl, že výjimku představují humanitární důvody. Od počátku války je podle něj vydávání humanitárních víz častější. Jde například o obránce lidských práv. Lipavský dodal, že vláda a ministerstvo pracuje na přísných sankcích vůči Rusku.

Lipavský oznámil, že se v úterý setká s hlavou běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou. Bude s ní řešit, jak podpořit perzekvované studenty.

Rusko i Bělorusko dlouhodobě pronásleduje občany, kteří kriticky vystupují proti režimu. Běloruský soud v minulém týdnu poslal na šest let do vězení Sofiju Sapegaovou, přítelkyni běloruského opozičního novináře Ramana Prataseviče. Bezpečnostní složky zatkly dvojici loni 23. května na letišti v Minsku, když úřady přinutily s pomocí stíhačky k nouzovému přistání letadlo společnosti Ryanair, jímž se pár vracel z Řecka do Litvy.

Obžaloba podle dřívějších informací následně obvinila Sapegaovou z organizace akcí hrubě porušujících veřejný pořádek, vyvolávání sociální záště, výhrůžek násilím na adresu úředních činitelů, šíření pomluv, bránění novinářům v práci a nezákonného sběru osobních údajů.

Lipavský bude na tiskové konferenci hovořit také o setkání s představitelkou běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou. Ta se podle mnohých měla stát prezidentkou země, avšak výsledky voleb byly zfalšované ve prospěch stávajícího prezidenta Alexandra Lukašenka. Cichanouská navštívila Českou republiku loni v červnu. Setkala se tehdy s prezidentem Milošem Zemanem nebo předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. Předseda Senátu Miloš Vystrčil ji označil za opravdovou prezidentku Běloruska.