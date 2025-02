Lipavský jedná o volbách s TOP 09. Okamura se nemá schovávat za imunitu

Lipavský zůstal loni na podzim členem vlády Petra Fialy i po odchodu Pirátů z kabinetu. Tehdy zároveň požádal o ukončení členství v České pirátské straně.

„Nějaké debaty běží, uvidíme, jaký bude jejich výsledek. Nechci v tuhle chvíli ještě předbíhat,“ odpověděl na dotaz k jednání s TOP 09. Nechtěl ani předjímat, zda by byl přímo součástí kandidátní listiny, nebo třeba stranu před volbami podpořil.

„Ne, určitě ne. Ani nikdy neprobíhalo,“ odvětil na dotaz, zda současně jedná i s jinými stranami. Zda by v případě úspěchu ve volbách chtěl pokračovat jako šéf diplomacie, prozradit nechtěl. „Teď je potřeba se soustředit na měsíce, které jsou před námi,“ poznamenal. Odmítl, že by se mohl stát velvyslancem v nějaké zemi či instituci. Tu ambici nemá.

Lipavský doufá, že se Okamura nebude papalášsky schovávat za imunitu

Lipavský očekává před sněmovními volbami vyhrocenou kampaň. „Půjde o to, jestli se dál tato země bude rozvíjet prozápadně s ohledem na naši bezpečnost a prosperitu, jestli si budeme schopni ubránit to, co jsme si tady za třicet let vybudovali, nebo jestli to pohltí prázdný populismus,“ podotkl šéf diplomacie. Za správné by považoval pokračování Fialovy vlády.

Kampaň před loňskými krajskými volbami vedla i k trestnímu oznámení na předsedu SPD Tomia Okamuru, kontroverze vyvolaly billboardy opozičního hnutí. Pražská policie následně požádala Sněmovnu o vydání Okamury ke stíhání pro podezření ze šíření nenávisti.

„Těch oznámení přišla celá řada a policejní orgán si to vyhodnotil způsobem, kterým si to vyhodnotil. Pan Okamura se rád soudí, to je jeho koníček, tak teď si to může asi vyzkoušet z druhé strany. Doufám, že se nebude papalášsky schovávat za imunitu,“ podotkl Lipavský.

Okamura považuje trestní oznámení za snahu TOP 09 snížit před volbami politické preference jeho strany. Trestní oznámení loni podal pražský politik strany Jiří Pospíšil. TOP 09 se podle Okamury bojí toho, že by SPD nechalo v případě účasti ve vládě přezkoumat korupční kauzu Dozimetr týkající se pražského dopravního podniku.

Rusko nechce ustoupit z dobyvačné politiky a snahy zničit Ukrajinu

Rusko podle Lipvského nechce ustoupit ze své dobyvačné politiky a snahy zničit Ukrajinu jako celek a pokud připouští ruská strana nějaké jednání, tak o evropské bezpečnosti, a to ideálně s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

To pro každého českého občana musí být naprosto nepřijatelný požadavek, míní Lipavský. Ukrajina podle šéfa diplomacie bojuje za nezávislost, existenci a v přeneseném slova smyslu za evropskou bezpečnost.

Rusko proti Ukrajině rozsáhlou invazí zahájilo válku před téměř třemi lety. „Svět se za ty tři roky hodně proměnil. Myslím si, že všichni vystřízlivěli z představy o globalizovaném světě. Posiluje se to, co bychom mohli rétorikou studené války nazvat jako blokové dělení,“ uvedl Lipavský. O to více je podle něj důležité, kam Česko patří.

Za důležité považuje to, že Česko stojí na straně napadené země, podporuje ji humanitárně, vojensky, politicky nebo na diplomatickém poli. „Nám se tím otevírají zajímavé obchodní příležitosti do budoucna i dnes, ale hlavně jde o to nejdůležitější, a to je naše vlastní bezpečnost,“ dodal.

Byť Rusové na frontě každý den částečně postupují, pokud se udrží západní jednota na straně Ukrajiny a podaří se nějakým způsobem na Rusko ještě více zatlačit, nelze říct, že by vyhrávalo, uvedl Lipavský. „Naopak skoro si dovolím konstatovat, že Rusko v celé řadě ohledů ztrácí,“ řekl šéf české diplomacie.

Americký prezident Trump minulý týden pohrozil Rusku vysokými cly, pokud nebude brzy uzavřena dohoda o ukončení války. Podle Lipavského o věci přemýšlí v této správně. „Pouze vyšší tlak na Rusko donutí (Putina zasednout k jednacímu stolu. Pouze silná Ukrajina donutí zasednout Putina k jednacímu stolu,“ podotkl.

„Slabá Ukrajina, například pokud bychom jí přestali posílat zbraně, jak navrhují šílenci z hnutí ANO, tak bychom tím vlastně posílili Rusko,“ dodal Lipavský. Například první místopředseda opozičního hnutí Karel Havlíček nedávno řekl, že pokud by se ANO dostalo do vlády, nepokračovalo by v muniční iniciativě pro Ukrajinu.

Za zásadní považuje ministr zasahovat proti ruským hybridním hrozbám. „Konají po Evropě různé sabotáže. Je potřeba tomu ukázat jasnou stopku,“ uvedl Lipavský. Jde o různé informační kampaně, které se snaží vyvolávat paniku a strach ve společnosti.

„Ale jsou to i fyzické akce, kdy Evropa zažila vlnu těch telegramových agentů nebo zápalné balíčky, které kdyby začaly hořet v dopravních letadlech, tak způsobí bezpochyby leteckou katastrofu. Na tom se odborníci shodují. A to opravdu už přestává jakákoliv sranda,“ podotkl.

Za důležité Lipavský považuje, že součástí novely o prodlužování ochrany uprchlíků z Ukrajiny bude i zavedení trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, ačkoli s tím část zákonodárců nesouhlasila. „To je přesně paragraf, který míří k tomu, abychom byli schopni proti takovýmto nekalostem zakročit. Jde o naši vlastní bezpečnost,“ řekl v rozhovoru pro ČTK. Novela čeká na podpis prezidenta Petra Pavla.

Vláda by se měla zabývat právní úpravou o výjimkách u zatykače ICC

Vláda by se podle Lipavského měla zabývat právní úpravou, podle níž by mohla rozhodnout o tom, že by Česko ze zahraničněpolitických důvodů nemuselo uplatnit zatykač Mezinárodního trestního soudu (ICC) v případě diplomatické návštěvy.

ICC loni vydal zatykač mimo jiné na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Například polská vláda ale oznámila, že by zajistila svobodnou a bezpečnou účast nejvyšších izraelských představitelů na nedávné akci k 80. výročí osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Také maďarský premiér Viktor Orbán v listopadu prohlásil, že hodlá pozvat Netanjahua do Budapešti a ignorovat zatykač vydaný ICC.

„To je možná otázka, kterou bychom se měli zabývat jako český stát. V tuto chvíli neumíme jako vláda učinit takovou proceduru, kterou v jiných zemích učinit mohou, například ve Francii, kdy navzdory zatykači ICC dokáží garantovat beztrestnost za účelem třeba takové diplomatické návštěvy,“ řekl Lipavský.

„My zde máme situaci, kdy zatykač má přímou vykonavatelnost ze strany policie a státního zastupitelství. Dávalo by smysl se zamyslet nad tím, jestli nemáme přijmout takovou právní úpravu, aby česká vláda mohla rozhodnout o tom, že v případě návštěvy osoby, na kterou je vydán zatykač, tak ten zatykač nebude uplatněn ze zahraničněpolitických důvodů, o kterých rozhodne vláda,“ vysvětlil v rozhovoru pro ČTK Lipavský. Česko takovou úpravu nemá, podobné rozhodnutí tak učinit nemůže na rozdíl třeba od výše zmíněných států.

ICC vydal zatykače na Netanjahua a izraelského exministra obrany Joava Galanta v listopadu, a to kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy. Signatáři smlouvy o zřízení ICC mají povinnost respektovat rozhodnutí soudu a hnát k odpovědnosti ty, kdo se dopouštějí zločinů proti lidskosti. Římský statut ratifikovalo zhruba 120 zemí včetně ČR.