Lipavský oznámil Pirátům odchod ze strany, nesouhlasí s odchodem z vlády

„Tímto žádám o ukončení svého členství v České pirátské straně, které jsem členem od podzimu 2015. Respektuji výsledky hlasování o odchodu z vládní koalice a dnes ponesu svoji demisi předsedovi vlády České republiky. Zároveň platí, že se neztotožňuji s odchodem Pirátů do opozice a již také nebudu zastírat, že se v některých ohledech delší dobu se stranou názorově rozcházím,“ napsal Pirátům Lipavský.

Distancoval se od toho, jak Piráti reagovali na návrh předsedy vlády Petra Fialy odvolat z vlády z pozice ministra pro místní rozvoj šéfa Pirátů Ivana Bartoše. Piráti tvrdí, že to byl od Fialy „podraz“ a že je z vlády „vykopl“.

„Stejně tak se neztotožňuji s řadou věcí, které zazněly minulý týden na tiskové konferenci ve Sněmovně. Proto přistupuji k tomuto kroku,“ napsal Lipavský.

„Platí také, že podám rezignaci na člena správní rady Pirátského institutu. Děkuji Pirátům za všechny příležitosti, které jsem díky nim získal. Děkuji také za celou řadu osobních přátelství a nezapomenutelných zážitků. Vždy jsem si vážil otevřené vnitrostranické diskuse, do které jsem rád vstupoval, promítal do ni své představy o fungování středové a liberální strany, a to včetně snahy o zásadní reformu vnitřního fungování. Do budoucna přeji Pirátům hodně úspěchů v jejich novém směřování,“ uvedl ve svém dopise Pirátům.

Čtyřkoalice má v úterý jednat o tom, v jakém složení má vláda pokračovat. Premiér Fiala opakovaně řekl, že je podle něj Lipavský výborný ministr. Jeho pokračování ve vládě podpořili také šéf lidovců Marian Jurečka, jenž nyní místo Bartoše řídí dočasně ministerstvo pro místní rozvoj, i šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle ní by mohl být Lipavský ve vládě za TOP 09, ale strana by měla o toto křeslo zájem i v případě, že by dosavadní šéf diplomacie ve vládě skončil úplně.

O křeslo ministra pro místní rozvoj projevilo zájem hnutí STAN. Křeslo ministra pro legislativu, v němž končí Michal Šalomoun zanikne a agendu převezme ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.

„Skončím ve vládě v průběhu října, do týdne nebo do 14 dnů,“ řekl iDNES.cz při příchodu na jednání poslaneckého klubu Pirátů Šalomoun. „Demisi mám v počítači, ještě ji nemám vytištěnou,“ odvětil na dotaz, zda má již demisi s sebou. Buď demisi předá osobně premiérovi ve Sněmovně nebo ji odevzdá na podatelně Úřadu vlády.