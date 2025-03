Lipavský jednal s Netanjahuem. Český ministr zahraničí podpořil Izrael v jeho boji s terorismem

„Mluvili jsme také o ruské agresi proti Ukrajině a vztazích s novou americkou administrativou,“ dodal šéf české diplomacie. Už předtím se setkal s předsedou Knesetu Amirem Ohanou, s nímž jednali o ekonomické spolupráci a příležitostech pro české firmy, uvedl Lipavský na síti X.

Ministr vyjádřil upřímnou soustrast Bibasovým, kteří ve středu pochovali část rodiny zavražděné palestinským teroristickým hnutím Hamás. Těla Širi Bibasové a jejích dvou dětí Hamás vrátil teprve minulý týden.

Pohřeb se uskutečnil v soukromí na hřbitově v kibucu Nir Oz nedaleko domu, kde rodina žila. Širi i oba chlapci byli uloženi společně do jedné rakve, aby i po smrti mohli zůstat spolu, napsal zpravodajský server The Times of Israel.

Jednat bude se svým protějškem

Ve středu Lipavský také zahájí působení styčné kanceláře Severoatlantické aliance (NATO) a přijme jej prezident Jicchak Herzog. Ve čtvrtek se šéf české diplomacie setká s rodinnými příslušníky unesených izraelských občanů, které Hamás zajal předloni 7. října při svém útoku na Izraele.

Jednat bude poté se svým protějškem Gideonem Saarem, s nímž se v Praze sešel loni v listopadu.

Lipavský v říjnu 2023 navštívil Izrael krátce po útoku Hamásu jako první zahraniční státník. Palestinští ozbrojenci tehdy na jihu Izraele pozabíjeli téměř 1200 lidí, většinou civilistů, a 251 dalších unesli jako rukojmí na palestinské území.

Zdůraznil přátelské vztahy obou zemí

Izraelská armáda v reakci zaútočila na Pásmo Gazy, kde v důsledku těžkého bombardování a bojů podle tamních úřadů ovládaných Hamásem dodnes zahynulo či se pohřešuje v sutinách celkem na 62 tisíc lidí.

Bilance započítává ozbrojence i civilisty, jichž je ovšem většina. Izrael a Hamás si nyní předávají rukojmí a vězně v rámci první fáze příměří.

Lipavský ve středu v úvodníku pro list The Jerusalem Post zdůraznil přátelské vztahy obou zemí a připomněl, že Česko bylo od prvních okamžiků po útoku Hamásu solidární s Izraelem. Dodal také, že Izrael je a vždycky zůstane nejdůležitějším strategickým partnerem České republiky na Blízkém východě.