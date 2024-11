Trump je pro nás příležitost, řešil Lipavský na konferenci Aspen Institutu v Praze

Pod vedením Donalda Trumpa podle něj Spojené státy upřou svou pozornost na Čínu. Pokud chce Evropa od Američanů, aby jí pomáhali s obranou proti ruskému imperialismu, musí být zároveň připravená podporovat USA i v boji s výzvami, které představuje Čína, dodal.

Republikán Trump se do Bílého domu vrátí v lednu po čtyřleté pauze. Vystřídá demokrata Joea Bidena.

Lipavský řekl, že Spojené státy jsou největším spojencem Evropy bez ohledu na to, kdo je v Bílém domě. „Máme sdílené zájmy a hodnoty, které přetrvávají,“ uvedl. Změnu prezidenta by měla Evropa chápat jako příležitost převzít víc odpovědnosti sama za sebe, dodal. „Je zřejmé, že Spojené státy již nemohou dál hlídat svět samy. Chceme-li zajistit prosperitu a bezpečnost v transatlantickém prostoru, musí se o to zasadit obě strany,“ doplnil.

Trump podle Lipavského respektuje ty, kdo jsou připravení bojovat. „Musíme dál dokazovat, že se boji nevyhýbáme. Že máme odvahu a odhodlání,“ řekl ministr.

Spojené státy se podle Lipavského víc zaměří na Čínu a budou chránit Tchajwanský průliv. „Evropa se musí soustředit na to, co se děje u jejích hranic. Chceme-li od USA silný závazek k naší ochraně před ruským imperialismem, musíme být připraveni je podpořit, tedy postavit se i výzvě související s Čínou,“ dodal.