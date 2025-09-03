Zpráva, kterou ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo minulý týden a je dohledatelná na jeho webových stránkách, je podle Lipavského poměrně rozsáhlá. „Nicméně není to nic překvapivého. Po pár let ji vydává každý rok,“ uvedl šéf české diplomacie.
Pro občany České republiky může být temným varování z Ruska, co nám země vedená diktátorem Vladimirem Putinem vytýká. Právě pod smyšlenou legendou denacifikace vede Ruská federace dobyvačnou válku na ukrajinském území, největší od druhé světové války.
„Spíše si myslím, že by se skutečně mělo soustředit z hlediska lidských práv na své vlastní problémy, jako je třeba 20 tisíc ukrajinských dětí, které uneslo a je velká mezinárodní snaha, aby se navrátily na Ukrajinu. Víme, že v Rusku je minimálně 1500 lidí v současnosti vyšetřováno nebo vězněno za své politické názory. Takže já si opravdu myslím, že by si měli nejdřív zamést před vlastním prahem, ukončit agresi proti Ukrajině a ukončit nenávistnou rétoriku proti Evropě,“ řekl po jednání vlády Lipavský.
Výpady z Kremlu podle šéfa české diplomacie potvrzují všechno, co česká vláda říká o bezpečnosti. „A o tom, že musíme dělat vše pro zajištění bezpečnosti naší země,“ zdůraznil ministr zahraničí.
Právě Česko, Polsko a pobaltské státy stojí od začátku ruské agrese na území Ukrajiny jasně na straně napadené země a zpráva ruského ministerstva z nich dělá další potenciální terč ruské agrese.
Zpráva tvrdí, že v Česku probíhá boj proti sovětským památníkům a že Česko pohrdá památkou sovětských vojáků. Zmiňuje i demontáž sochy maršála Ivana Koněva. Kritizuje Česko za přirovnání symboliky SSSR a Rudé armády k nacistické svastice, českou podporu Ukrajině a obviňuje české úřady z falšování historie – zejména pokud jde o roli Sovětského svazu ve 2. světové válce.
Kreml také označuje českou politiku za rusofobní. Údajně dochází k otevřené diskriminaci ruských občanů a glorifikaci nacistických kolaborantů.