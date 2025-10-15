AI přispěje k detekci rakoviny slinivky. V Pardubicích vyvíjí unikátní software

Umělá inteligence (AI) by mohla v budoucnu přispět k včasnému odhalení rakoviny slinivky. Firma Lipidica z Pardubic vytváří software, díky němuž by mělo být vyhodnocení krevního testu na zjištění nádorového onemocnění v budoucnu plně automatizované. V Česku je ročně diagnostikováno přibližně 2 500 případů rakoviny slinivky, z nichž 87 procent končí úmrtím. Nemoc tento týden oznámil bývalý premiér Mirek Topolánek.

Lipidica pracuje na klinickém ověření lipidomického testu, který umožňuje včasné odhalení rakoviny slinivky břišní z krevního vzorku. Metoda vychází z výzkumu týmu profesora Michala Holčapka z Univerzity Pardubice. Nový krevní test by mohl zásadně zlepšit šance na včasný záchyt a léčbu.

Současně firma vyvíjí software s využitím umělé inteligence. Na jeho vývoji spolupracuje s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně a společností Stapro, která se specializuje na IT řešení pro zdravotnictví.

Firma Lipidica je univerzitní spin-off, tedy firma založená za účelem komercializace duševního vlastnictví, které na Univerzitě Pardubice vzniklo.

„Software umožní rychlejší a plně automatizované vyhodnocení lipidomického testu včetně propojení s laboratorním informačním systémem, což bude zásadní pro rutinní klinickou praxi. Vyvíjené řešení má také potenciál přispět k větší spolehlivosti a přesnosti v detekci raných stádií,“ uvedla obchodní ředitelka společnosti Lipidica Karolína Kašparová.

Vývoj programu finančně podpořilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Lipidica odhaduje, že by software mohl fungovat v druhé polovině roku 2027.

„Máme několik důvodů, proč AI do softwaru zakomponovat. Pomůže nám s odstraněním manuálních kroků a snížením rizika chybovosti, zvýší rychlost a kapacitu vyhodnocení,“ řekl jednatel společnosti Stapro Leoš Raibr.

Na klinickém ověření lipidomického testu spolupracuje 16 nemocnic v České republice. Nábor lidí s vysokým rizikem onemocnění byl ukončen letos v červnu, nyní pokračuje nábor pacientů s nádorem v raném stádiu, který má skončit v červnu 2026. Test by se mohl dostat do klinické praxe v roce 2027.

O svém rakovinovém onemocnění slinivky promluvil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol na serveru Info.cz. bývalý český premiér Mirek Topolánek. Devětašedesátiletý aktivní glosátor uvedl, že začátkem příštího týdne zahájí chemoterapii.

