  19:21aktualizováno  19:30
Kvůli krádeži kabelů byl večer mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na Přerovsku zastaven provoz na železničním koridoru. Vlaky nabírají zpoždění až 90 minut, uvedly České dráhy. Podle policie byly na místě zadrženy tři podezřelé osoby, okolnosti případu policisté vyšetřují, řekla mluvčí policie Marie Šafářová.

Lipník nad Bečvou. Vyfoceno 29. září 2024. | foto: Jaroslav Lejsek

„V Lipníku nad Bečvou na koridoru došlo ke krádeži kabelů na železniční infrastruktuře. Z toho důvodu byl provoz v tuto chvíli zastaven,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.

Podle informací Českých drah je provoz omezen na koridoru mezi Hranicemi a Bohumínem. „Správa železnic pracuje na odstranění závady,“ doplnily dráhy.

Případ krádeže kabelů vyšetřuje také policie. „Oznámeno nám to bylo kolem 18:00, policisté na místě zadrželi tři podezřelé osoby. Okolnostmi případu se dále zabýváme,“ uvedla policejní mluvčí.

