Psy zahubily sinice z Lipna, tvrdí jejich majitelka. Policie má pochybnosti

Informace o úhynu dvou jack russel teriérů, kteří se údajně otrávili sinicemi, se začala šířit po internetu. Policisté to zaznamenali, navíc přijali oznámení od majitelky psů. Vše proto začali prověřovat.
„Z dosud provedeného šetření však nevyplývají žádné skutečnosti, na jejichž podkladě by bylo možno učinit závěr, že k úhynu psů došlo v důsledku otravy z vodní nádrže Lipno,“ popsal českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Policisté mají také k dispozici informaci z Povodí Vltavy o pravidelném monitoringu kvality vody. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měla být voda v nádrži nebezpečná. „Na případu policisté dál pracují,“ ujistil Šupík.
Mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl. uvedla, že vzorky byly odebrány 26. května na čtyřech místech – u hráze v Lipně nad Vltavou, ve Frymburku, Dolní Vltavici a Horní Plané.
„Kvalita vody je na základě doposud realizovaných analýz dobrá. Biomasa planktonních sinic je aktuálně nízká. Vizuálně jsou patrné pouze drobné vločky roztroušené ve vodním sloupci. Většina vodního sloupce je aktuálně dostatečně saturována kyslíkem,“ uvedla Mertl a dodala, že při březích na návětrné straně dochází k výrazné akumulaci pylu z kvetení jehličnanů.
O možných otravách na břehu lipenského jezera nicméně informuje majitele psů na svých webových stránkách i obec.
„Obec Lipno nad Vltavou upozorňuje na základě informací od občanů majitele psů na možné nebezpečí u lipenského jezera. V poslední době zde došlo k pravděpodobným otravám psů, jejichž příčina zatím není známa, a může se jednat o jiný důvod uhynutí než je otrava. Doporučujeme majitelům, aby byli obzvlášť opatrní a věnovali zvýšenou pozornost svým psům,“ píše se na webu.