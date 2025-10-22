Z Lipna vytáhli auto s mrtvolou. Jde o rakouský vůz, který se hledá už 10 let

Po vozidle policisté pátrali v místech, kde jezdí přívoz mezi Kyselovem a Dolní Vltavicí.
„Máme tady potápěče zásahové jednotky, spolupracujeme s hasiči, máme tady i českokrumlovské kriminalistky,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Možnost, že by nalezené auto souviselo s některým z případů, které vyšetřují, komentovat nechtěla. Nejdřív nebylo jasné, jak dlouho auto na dně přehrady bylo.
„Prozatím taháme vozidlo z vody, takže nemohu poskytnout více informací,“ dodala. Víc nesdělila ani mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. „Naši hasiči jsou na místě,“ potvrdila.
Po vytažení se ukázalo, že se jedná o rakouské auto, po kterém se pátrá již deset let. V souvislosti s tím se v roce 2015 pátralo po dvou nezvěstných mužích z Rakouska. Ti zmizeli z obce Zwettl nedaleko českých hranic.
Jestli jsou jejich těla v autě, nechtěla policejní mluvčí komentovat. „Ve vozidle byly lidské ostatky,“ řekla Schwarzová.
