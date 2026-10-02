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Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

  15:52aktualizováno  15:52
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Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u konce vzdutí přehrady se už řeka Vltava pomalu vlila do svého původního koryta. Sucho obnažuje další zatopené objekty, jako například bývalé vlakové nádraží v Bližší Lhotě naproti Horní Plané. Nyní se čeká, kdy se objeví tzv Srdce Vltavy pod Horní Planou. (1.10.2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...
Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...
Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...
Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...
31 fotografií
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která jsou běžně zatopená. Fotoreportér iDNES.cz našel staré nádraží, vorový kanál i náhrobky.
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