2. října 2026 15:52, aktualizováno 15:52
Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která jsou běžně zatopená. Fotoreportér iDNES.cz našel staré nádraží, vorový kanál i náhrobky.
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