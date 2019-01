Jako liška v kurníku. Zeman může ČSSD na sjezdu spíše uškodit, míní politologové

PRAHA Stejně jako v předchozím roce se prezident Miloš Zeman zúčastní sociálně demokratického sjezdu. Názory uvnitř strany na účast bývalého dlouholetého předsedy ČSSD se přitom různí. Podle politologů byla hlava státu pozvána zejména ze zvyku. Partaji prý totiž může svou přítomností spíše uškodit.

Na celostátním sjezdu, jenž se uskuteční 1. a 2. března v Hradci Králové, budou sociální demokraté volit nové vedení strany. Ministr vnitra Jan Hamáček bude obhajovat pozici předsedy, hlasování proběhne i o místopředsednických postech.



Přihlížet by tomu měl i Miloš Zeman, jenž ve středu přijal pozvání současného předsednictva ČSSD. Prezident republiky, jenž v posledních letech nešetří kritikou své někdejší strany, se sociálnědemokratického kongresu zúčastnil také loni. Tehdy ČSSD doporučil, aby jednala s hnutím ANO o vládě.

„Je už z toho taková tradice. Myslím, že strana, ač je ve vztahu k Miloši Zemanovi rozdělená, se na jeho pozvání raději shodne, aby se kvůli tomu nemusela hádat,“ řekl serveru Lidovky.cz politolog Lukáš Jelínek, mimo jiné člen think-thanku Masarykovy demokratické akademie, jenž s ČSSD spolupracuje. Podle něj je současný šéf sociální demokracie Hamáček známý jako člověk kompromisu usilující o zahlazování rozkolů v partaji, a tak je přirozené, že s touto myšlenkou sám přišel.

Jan Hamáček loni ve druhém kole volby porazil bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu (vpravo).

Podobného mínění je rovněž Daniel Kunštát, vedoucí katedry politologie vysoké školy Cevro Institut. „Pozvání Zemana můžeme číst také jako ústupek a podanou ruku stále poměrně vlivnému prozemanovskému křídlu,“ okomentoval pro Lidovky.cz s tím, že se jedná o další z řady pokusů o usmíření, který je však předem odsouzen k neúspěchu. „A ve druhém plánu, možná ale ještě důležitějším, jde samozřejmě v daném kontextu Hamáčkovi primárně o zvýšení šancí na obhájení svého mandátu,“ doplnil Kunštát.



Oba odborníci se přitom shodují, že přítomnost Miloše Zemana na sjezdu patrně nepřinese ČSSD nic pozitivního. Naopak se tím strana vystavuje velkému množství rizik. Jedním z hlavních je podle Jelínka to, že prezident pronese něco, čím zastíní samotný průběh kongresu.

„V médiích se pak bude mluvit o jeho dalším skandální vystoupení a ne o tom, co sociální demokraté potřebují. To znamená představit voličům své programové poselství, strategii,“ uvedl někdejší poradce bývalého premiéra Vladimíra Špidly (ČSSD).



’Přátelé Miloš Zemana’

Podle Daniela Kunštáta představuje sjezd pro Zemana výbornou příležitost veřejně si vyřídit účty se svými oponenty a podpořit své oddané stoupence. „Drobný problém totiž je, že Zeman nebude se sociální demokracií spokojen, dokud se mu zcela nepoddá a netransformuje se na programově i personálně obskurní formaci á la Přátelé Miloše Zemana,“ mínil Kunštát.



S trochou nadsázky by to tak šlo připodobnit situaci, kdy slepice do svého kurníku dobrovolně přivábí lišku. Ta napáchá škodu, a posléze spokojeně odejde. „Nejsem si jist, zda tento vcelku zjevný předpoklad současné vedení, respektive přímo Jan Hamáček, dostatečně chápou,“ podotkl Kunštát.

Miloš Zeman na sjezdu ČSSD

Podle zmiňovaných politologů lze očekávat, že Zeman bude vstřícně mluvit o svých stranických „favoritech, kteří jej sami podporují, jako je například Jiří Zimola, Jaroslav Foldyna nebo Michal Hašek. Naopak prý neopomene prohodit pár kousavých slov na adresu straníků, kteří s ním ideologicky nesouzní (třeba ministr zahraničí Tomáš Petříček), nebo proti němu v minulosti kriticky vystoupili, či si dovolili mu nevyjádřit podporu v prezidentské volbě (někteří hejtmani)“.



Zároveň je dle Kunštáta pravděpodobné, že prezident v zájmu upevnění „mocenského paktu“ s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) vzkáže sociálním demokratům, aby ve vší loajalitě setrvali ve stávající koalici.

Miloš Zeman byl členem ČSSD mezi lety 1992 a 2007. V letech 1993 až 2001 stranu vedl, rozešel se s ní však ve zlém. Jedním z důvodů byla prezidentská volba v roce 2003, při níž pro něj nehlasovali všichni zákonodárci sociální demokracie. Do prezidentského úřadu byl tehdy parlamentem zvolen občanský demokrat Václav Klaus. Zeman zástupce ČSSD, kteří se proti němu postavili, označil za zrádce.