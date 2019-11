Listopad 1989 byl pro Slovensko šok. Přišli jsme o nepřítele a museli si najít nového, vzpomíná exdisident Mikloško

PRAHA Slovenský národ reagoval na konec vlády komunistů tím, že si začal vytvářet nové nepřátele. Nejprve to byli Češi, pak Maďaři, teď k nim patří západní liberálové, říká František Mikloško, bývalý disident a jedna z politických tváří polistopadového Slovenska.

KATOLICKÝ DISIDENT ■ František Mikloško (72) vystudoval matematiku v Bratislavě a až do roku 1983 působil ve Slovenské akademii věd.

■ Před Listopadem byl disidentem (živil se jako dělník) a patřil k tzv. tajné církvi a k spoluorganizátorům Svíčkové demonstrace za náboženskou a občanskou svobodu z roku 1988, jedné z největších protirežimních demonstrací v zemi. ■ V listopadu 1989 začal působit ve Veřejnosti proti násilí (VPN), byl zvolen poslancem Slovenské národní rady a v letech 1990–1992 byl jejím předsedou; členem slovenského parlamentuza křesťanské demokraty byl až do roku 2010. ■ V letech 2004, 2009 a 2019 neúspěšně kandidoval na slovenského prezidenta.

LN: Pamatujete si na okamžik po listopadových událostech v roce 1989, kdy vám bylo jasné, že je vyhráno?

Ano, velmi dobře, protože to bylo spojeno se silným vnitřním zážitkem. Bylo to v prosinci 1989, kdy jsem se procházel po Bratislavě a měl vnitřní pocit, že jsem svobodný, že nemusím na výslech a nehrozí mi vězení.

V té době padl ústavní článek o vedoucí úloze komunistické strany, dosavadní prezident Gustáv Husák podal demisi, Václav Havel se chystal na zvolení prezidentem a začaly přípravy na první svobodné volby.

Do té doby jsme neměli stoprocentní jistotu, jak to celé dopadne. Když se poprvé objevil na Václavském náměstí Alexander Dubček a dav nadšeně skandoval „Dubček na Hrad!“, nebyli jsme si jisti, jestli se nevracíme pouze někam do roku 1968, případně k nějaké perestrojce. Až v tom prosinci začalo být jasné, že půjdeme dál.