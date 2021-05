Listopadový požár haly v Kralupech mohl založit žhář, policie verzi události prověřuje

Kralupy nad Vltavou (Mělnicko)/Praha Listopadový požár výrobní haly společnosti Bidfood v Kralupech nad Vltavou mohl založit žhář. Policie nedávno změnila právní kvalifikaci na úmyslné obecné ohrožení, informovala v pondělí televize Nova. Policie podle ní také zvýšila odhad škod způsobených požárem na více než 200 milionů korun.

Hala, kde se zpracovávají chlazené ryby, shořela loni 19. listopadu. Při požáru se nikdo nezranil, oheň zasáhl celou budovu. Vyšetřovatelé tehdy odhadli škodu na nejméně 150 milionů Kč a jako možné příčiny uvedli technickou závadu, nebo úmyslné zapálení.



Policie v současnosti pracuje s verzí, že halu někdo podpálil záměrně. „Případ prověřujeme pro úmyslný trestný čin obecného ohrožení,“ potvrdila televizi Nova středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Pachateli by v případě odsouzení hrozil trest od osmi do 15 let.

Suchánková nesdělila, zda byl kvůli požáru někdo obviněn. „V současné době je případ stále v prověřování,“ uvedla.

Bidfood Czech Republic je součástí potravinářské skupiny Bidcorp, patří pod ni i značka Nowaco. Ve vyhořelé hale společnost vyráběla většinu rybích produktů. Výrobu se podle Novy podařilo obnovit v náhradním závodě, který má zhruba poloviční kapacitu. Na místě vyhořelé haly vznikne větší za zhruba 340 milionů korun.