Organizace ROPID, zodpovědná za provoz Pražské integrované dopravy v hlavním městě i Středočeském kraji, začátkem prosince informovala o končící platnosti části karet Lítačka. Vztahuje se na nejstarší karty vydané v roce 2016.
Lítačky, které bude nutné příští rok vyměnit, jsou označené datem expirace v roce 2020. Provozovatel systému jejich platnost již dvakrát prodloužil o tři roky, avšak letos už ke stejnému kroku nepřistoupí.
Jak ověřit platnost karty
Platnost karet
Aktuálně vydávané karty mají sedmiletou platnost. Karty vydané do konce února 2020 byly čtyřleté a následně prodloužené.
I kvůli automatickému prodlužování platnosti je vhodné datum expirace karty ověřit. Informaci lze zjistit na kontaktních místech nebo online.
V mobilní aplikaci Lítačka je datum expirace uvedeno vedle čísla karty v sekci s kupóny (Nastavení → Moje kupóny). Viditelné je také po přihlášení do účtu na oficiálních stránkách Lítačky v záložce „Moje identifikátory“. Kartu Lítačka lze objednat dvěma způsoby – přes internet a osobně.
V Praze lze novou kartu objednat v zákaznickém centru ve Škodově paláci v Jungmannově ulici nebo v prodejních místech DPP v metru. Celkem je v hlavním městě jedenáct míst, kde lze žádost podat.
Ve Středočeském kraji funguje čtrnáct prodejních míst, nabízejících rovnou výměnu na počkání. Expresní vydání karty umožňuje i zákaznické centrum v Praze a vybraná místa Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP).
Co je potřeba přinést při osobní žádosti:
- doklad totožnosti,
- starou kartu Lítačka,
- barevnou průkazovou fotografii.
Na část kontaktních míst není potřeba nosit vlastní průkazovou fotografii, tu umí pořídit i na místě. Použít lze také již existující snímek z databáze, podmínkou je aktuálnost.
Podání žádosti online
Žádost o vydání nové karty lze vyplnit elektronicky po přihlášení do uživatelského účtu na oficiálních stránkách Lítačky. Objednat ji lze prostřednictvím jednoduchého formuláře. Obdobným způsobem jde žádost vyřídit i skrze mobilní aplikaci Lítačka.
Hotovou kartu půjde po výzvě vyzvednout na zvoleném kontaktním místě, možností je také bezplatné doručení poštou.
Co je potřeba k online žádosti:
- doklad totožnosti (při převzetí),
- digitální průkazová fotografie,
- číslo končící karty Lítačka.
Obdobně jako u osobní žádosti lze použít i fotografii uloženou v databázi, také však musí splňovat podmínky aktuálnosti.
Cena a doba vyřízení
Výše poplatku závisí na požadované rychlosti vyřízení. Vydavatel většinou zvládá karty dodat do dvou týdnu od podání žádosti, ROPID však upozorňuje, že na vydání karty má až třicet dní.
- běžná lhůta – 50 Kč (na místě i online)
- expresní vydání – 100 Kč (na místě)
Uvedené výše poplatků platí jen pro výměnu kvůli končící platnosti, v dalších případech jsou částky dvojnásobné. Podání žádosti elektronickou cestou však vyjde na padesát korun i kvůli ztrátě či poškození karty.
Koho se opatření netýká
V roce 2026 také skončí platnost už jednou prodloužených karet Lítačka vydaných v roce 2019. Jejich držitelé však zatím výměnu řešit nemusí – ROPID již počátkem prosince oznámil, že u těchto karet počítá s dalším automatickým tříletým prodloužením.
Opatření se netýká ani karet vydaných v jiných letech nebo cestujících, jež používají jiný identifikátor – například In Kartu Českých drah nebo bezkontaktní platební kartu, stejně jako uživatelů, jež k prokazování používají pouze mobilní aplikaci Lítačka, jejíž platnost je neomezená.